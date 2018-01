Wangerooge 70 Jahre – so lange besteht der TuS Wangerooge. Und das soll in diesem Jahr natürlich gefeiert werden. Darüber berichtete Vorsitzender Marco Freimuth bei Jahreshauptversammlung. Geplant ist allerdings keine große Feier, so Freimuth, sondern ein Freundschaftsspiel mit einer höherklassigen Mannschaft.

Der Verein Seit 70 Jahren besteht der TuS Wangerooge. Genauer: am 1. März 1948 wurde er gegründet. Das soll in diesem Jahr im Rahmen eines Fußballspiels gefeiert werden. Darüber hinaus findet der Inselcup passend auch auf Wangerooge statt. Der Ort wechselt jedes Jahr von Insel zu Insel. Bei der Hauptversammlung wurde zudem ein neuer Vorstand gewählt: Marco Freimuth bleibt Vorsitzender, 2. Vorsitzender ist jetzt Placido Quathamer. Kassenwart bleibt Ralf Keulen, Schriftführer ist Hauke Zwick.

Vermutlich wird das am 8. Juli stattfinden – durch die Fußball-WM und die Fährverbindungen zur Insel sei man bei der Terminplanung eingeschränkt. Denn es sollen auch möglichst viele Besucher zum Spiel kommen.

Darüber hinaus findet der diesjährige Inselcup, bei dem die Fußball-Teams aller sieben ostfriesischen Inseln antreten, auch auf Wangerooge statt. Der Spielort wechselt jährlich, dieses Jahr ist passenderweise Wangerooge dran. Am 8. September kommen die Teams zusammen.

Etwas verärgert blickt der Verein um Freimuth auf die Zeit, die danach kommt: Denn vermutlich ab 15. September will der Landkreis mit dem Bau der neuen Turnhalle und der Rettungswache auf dem Sportplatz beginnen. Was dann aus den Spielen des TuS wird, ist unklar. „Leider wurden wir bisher noch nicht richtig informiert. Das ist schade – niemand weiß, wie es dann mit den Heimspielen weitergeht.“

Und auch, wie es mit Auswärtsspielen weitergeht, ist unklar. Denn: im Sommer wird der Fußballkreis Friesland aufgelöst, dann wird ein Großkreis gebildet. Dazu gehören neben Friesland und Wilhelmshaven auch das Ammerland, Oldenburg und die Wesermarsch. „Mal sehen, ob und wie wir das fahrttechnisch hinbekommen. Das sollte nicht mit Übernachtungen verbunden sein“, so Freimuth.

Positiv blickte der Vorsitzende auf die stabile Mitgliederzahl, die wie in den vergangenen Jahren bei etwa 60 liegt. „Zwar könnte manchmal das Engagement mancher größer sein, so dass bestimmte Aufgaben nicht immer an denselben Leuten hängt.“ Doch davon abgesehen sei er mit der stabilen Mitgliederzahl zufrieden.