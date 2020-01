Wangerooge Der Wangerooger Yacht-Club (WYC) hat eine neue Vorsitzende: Sabrina Illig wurde von der Generalversammlung einstimmig gewählt. Die 48-jährige Bankkauffrau tritt die Nachfolge von Frank Zoeke an, der den Verein zwölf Jahre lang erfolgreich geführt hat. In Wolfgang Tholen als Kassenwart taucht ein weiteres neues Gesicht im Vorstand auf, dem weiterhin Bernd Stramm als Schriftführer angehört.

Frank Zoeke wurde mit „standing ovations“ und warmherzigen Dankesworten in den Vereinsruhestand verabschiedet.

Einen letzten Rechenschaftsbericht gab zuvor der scheidende Vorsitzende. So habe man den Zubringersteg im letzten Frühjahr gründlich saniert und neue LED-Leuchten installiert, damit die Skipper bei Dunkelheit sicher an Bord finden. Die Regatta „Rund Wangeroog“ sei bei gutem Wetter toll gelaufen, während der Westturm-Cup der Srandsegler nicht ausgetragen wurde.

Zoeke dankte besonders Hafenmeister Tom Osterloh für seine vierjährige Tätigkeit. Seine Aufgaben wird in der nächsten Saison Sascha Peter aus Rechtenfleth übernehmen, der als Gastlieger am Hafen bereits bekannt ist. Für herausragende Mitarbeit lobte Zoeke Josef Mende, Burkhard Büchen und Stefan Pinkenburg sowie Ralf Lammers, der stets für schmackhafte Verpflegung bei den Arbeitseinsätzen am Hafen gesorgt hatte. Zu unterschiedlichen Anlässen unterstützten die „Ship­Ratz“ und die Reederei Dieter Albrecht den WYC. „Der Verein hat sich gut entwickelt und ich übergebe heute eine intakte und aktive Gemeinschaft“, zog Zoeke die Bilanz seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Vereinschef. Das untermauerte auch der Kassenbericht von Marc Scatturin.

50 Jahre gehören Gerd Gerdes und Uwe Wilhelmi dem Club an; 25 Jahre ist Bernd Abels dabei und 15 Jahre zählen Markus Missmahl und Peter Richter zu den Wangerooger Wassersportlern. Sie wurden mit Urkunden geehrt.

Josef Mende leitete die Neuwahlen, die erstmals in der 52-jährigen Vereinsgeschichte eine Frau an die Spitze brachten. „Die Zeit der Bequemlichkeit ist vorüber“, verkündete Sabrina Illig auch forsch und meinte damit, dass sich alle Mitglieder an den Arbeitsdiensten und Veranstaltungen stärker beteiligen sollten.

Neben Bernd Stramm und Wolfgang Tholen gehören Stegwart Burkhard Büchen, Gerätewart Christian Illig, Klubhauswart Peter Richter, Ralf Lammers, Imke Gosewinkel Hajo Albrecht sowie Frank Zoeke, Torsten Zoeke und Josef Mende als Regattaausschuss dem erweiterten Vorstand an.

Die neue Vorsitzende übernahm die Regie für den restlichen Ablauf. Am 20. März ist der erste Krantermin geplant. Die Regatta „Rund Wangeroog“ soll am 4. Juli steigen, gab sie bekannt.