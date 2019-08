Wangerooge Zur traditionellen Inselregatta „Rund Wangeroog“ des Wangerooger Yacht-Clubs (WYC) waren zwar 17 Boote gemeldet, aber nur zwölf gingen tatsächlich an den Start. Der böige und zeitweise steife Wind hielt einige Freizeitkapitäne davon ab, die Inselrunde zu wagen. Für die Teilnehmer war es allerdings ein schnelles Rennen.

Die Ergebnisse Die Ergebnisse: 1. Corroboree, Axel Seifert, WSV Hooksiel 2. Loup de mer, Axel Lichtenstein, YC Wangerland 3. Sternjesknud, Claus Weegen, WSV Hooksiel 4. Kritil, Klaus Radtkowski, Wangerooger Yachtclub 5. Lawei, Niki Koch, YC Harlesiel 6. Butscher, Torsten Zoeke, WYC 7. all inclusiv, Uli Block, Oldenburger Yachtclub 8. Doughnut, Helmut Hörnle, Sail-Lollipop Regattaverein 9. Time out, Dr. Hans-Ulrich Müller, SK Horumersiel 10. Undine 11. Scilla, Peter Richter, WYC 12. Bertha, Heckersbruch, Yachtclub Harlesiel.

Die Regattaleitung hatte zwei Starts eingerichtet. Die etwas langsameren Boote durften zuerst auf den Kurs gehen, damit die Tide besser ausgenutzt werden konnte. Gegen den Uhrzeigersinn startete das Feld mit gerefften Segeln in der Telegraphenbalje bei Tonne T 4 Richtung Osten. Dort war in der Blauen Balje die Tonne B 6 zu runden, bevor es dann dicht am Badestrand vorbei Richtung Westen ging. Der Wind mit 5-6 Beaufort aus Südsüdwest erlaubte eine geradezu ideale Inselrunde ohne lange Kreuzschläge.

„Wir sind in Rekordzeit um die Insel gesegelt“, sagte Regattaleiter Torsten Zoeke nach dem Zieldurchgang. Der Sieger, die „Corroboree“ (Axel Seifert, WSV Hooksiel) benötigte nur eine Stunde, 55 Minuten und 55 Sekunden. Als Schlusslicht ging „Bertha“ nach dreieinhalb Stunden durchs Ziel.

Die Siegerehrung nahmen am Abend 1. Vorsitzender Frank Zoeke und Regattaleiter Torsten Zoeke vor. Sie freuten sich, dass „Rund Wangeroog“ erneut eine kleine, aber begeisterte Seglergemeinde zur Insel gelockt hatte: Die teilnehmenden Boote sind in den Sielhäfen beheimatet, aber auch drei Wangerooger Boote waren dabei. Im Klubhaus am Hafen klang der Regattatag mit einer harmonischen Fete aus.