Wilhelmshaven /Friesland Diverse Pferdesportler aus Friesland haben dem großen Dressur- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Wilhelmshaven ihren Stempel aufgedrückt. Auch wenn auf der Reitanlage am Pumpwerk drei Wilhelmshavener Stadtmeisterschaften besonders im Fokus standen.

So sicherte sich Jenna Müller (RuF Hooksiel) auf Fun Forever die Siegerschleife in der Dressurprüfung der Klasse M** mit der Wertnote 7.40. Sie setzte sich damit vor ihrer Vereinskameradin Franziska Oncken auf Dondolo durch, die im Dressurviereck auf 7.20 Punkte kam.

Auch in der Dressurprüfung Kl. M* ritten zwei Hooksielerinnen auf das Siegerpodest. Während sich Kerstin Heider-Stieg vom Ammerländer RC auf Stukhuster Ricardo go for Gold mit 7.00 Punkten den Sieg sicherte, belegte Jelske Hartmann (6.90) auf Vincent den zweiten Platz. Rang drei teilten sich Franziska Oncken und Sandra Torhorst (TG Weser-West/beide 6.80) auf Dutchman T.

In der Dressurreiterprüfung Kl. M* gab es an der Jade sogar einen friesischen Dreifach-Erfolg. Es siegte Lina Frederieke Köster (RuF Hooksiel) auf Talina T mit der Wertnote 6.80, gefolgt von Marie-Celine Simon (RV Bockhorn/6.70) auf Laisser-Faire und der Hooksielerin Jelske Hartmann (6.60) auf Finley.

Mit der Resonanz auf die Prüfungen im Springen zeigten sich indes Turnierleiterin Birgit Kämmerling-Bogusch und ihre Mitstreiter aus dem Organisatoren-Team des RuF Wilhelmshaven nicht zufrieden. Die Zahlen seien allerdings auch bei anderen Turnieren im Kreisreiterverband Friesland-Wilhelmshaven rückläufig, weil in diesem Bereich das Nachwuchsproblem immer mehr durchschlage.

In der höchsten Springprüfung der Kl. M* setzte sich Daja Wulzen (RV Brookmerland) auf Caballero de Pasion mit vier Fehlerpunkten in 68.18 Sekunden durch. Zweite wurde Neele Köster (RuF Hooksiel/8/68.18) auf Superio d’Acheronte, Dritte Jonas Lang (PSG Utarp/8/73.30) auf Duke’s Soul Train.

Beim Kampf um die Wilhelmshavener Stadtmeister-Titel ging es vor allem im Springen spannend zu. Dort siegte Britta Winkler (RuF Knyphausen/48.00 Punkte) auf Mighty Quinn vor Wenke Radtke (RuF Wilhelmshaven/44.00) auf Desiree. Stadtmeisterin in der Dressur wurde Emma Özgür (RuF Wilhelmshaven/60.00) auf Casiranga. Den Titel bei den Junioren und jungen Reitern sichert sich Clara Kallweit (RuF Wilhelmshaven/30.00) auf Rainbow.