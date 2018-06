Zetel Die Boßlerinnen und Boßler aus dem Klootschießer-Landesverband Oldenburg haben am Wochenende ihren erfolgsverwöhnten Rivalen aus Ostfriesland bei den Einzel-Meisterschaften des Friesischen Klootschießerverbands (FKV) in Zetel das Leben schwer gemacht. Beide Landesverbände holten am Ende jeweils 63 Medaillen. Ein solches Duell auf Augenhöhe hat es zuvor in der langen Geschichte der FKV-Titelkampfe nur ganz selten gegeben.

Die Oldenburger gewannen in der Friesischen Wehde 20 Goldmedaillen (13 männliche Starter/7 weibliche), 22-mal Silber (12 männlich/10 weiblich) sowie 21-mal Bronze (12 männlich/9 weiblich). Die Ostfriesen freuten sich über 22 Goldmedaillen (9 männlich/13 weiblich), 20-mal Silber (10 männlich/10 weiblich) sowie 21-mal Bronze (10 männlich/11 weiblich).

• Frauen

Die Goldmedaille in der Frauen-Hauptklasse mit der Gummikugel sicherte sich die erfahrene Marion Reuter aus Halsbek (988 m). Nur 13 Meter weniger wies ihre Vereinskameradin Kyra Gröne auf. Bronze ging an Brigitte Sanders aus Reitland (907 m). Mit der Holzkugel erwischte Favoritin Anke Klöpper aus Südarle einen mäßigen Start. Die Championstour-Siegerin steigerte sich aber nach fünf Würfen und verteidigte ihren Titel mit 972 Metern erfolgreich.

Damit schnappte sie sich ihren 25. FKV-Titel (13x Straße, 6x Mehrkampf, 5x Hollandkugel, 1x Kloot). Den ersten Titel hatte sie als Achtjährige im Jahr 2001 gewonnen. 2004 holte sie alle FKV-Meisterschaften.

Jana Schonvogel aus Schweinebrück (961 m) gewann diesmal Silber. Nur elf Meter fehlten der Vizemeisterin zum Titelgewinn. Anneke Peters aus Dietrichsfeld (936 m) holte Bronze. Bemerkenswert: Keine Werferin hatte es auf der Marschstraße geschafft, die Tausend-Meter-Marke zu knacken. Anders auf der Grenzstraße: Dort gewann Ulrike Tapken aus Müggenkrug das Eisenwerfen mit 1085 Metern vor Chantal Bohlen (Schweinebrück/1041 m) und Martina Goldenstein (Moordorf/1019 m).

Auch bei den Frauen II sicherten sich Oldenburgerinnen Medaillen. Mit der Gummikugel gewann Elke Oltmer aus Holtange (799 m) vor Dagmar Töllner-Boltes (Kreuzmoor/794 m). Sandra Schedemann (Westerscheps/864 m) holte Silber mit der Holzkugel.

Die 61-jährige Angela Koskowski (Noord Norden/(945 m) schnappte sich in der Altersklasse Frauen III mit der Gummikugel ihren 16. FKV-Titel. Die Oldenburger Meisterin Dagmar Meinjohanns aus Bockhorn gewann mit 750 Metern Bronze mit der Holz. Anita Büsing holte mit 784 Metern Silber. Der Halsbekerin fehlten nur fünf Meter zur Goldmedaille.

• Männer

In der Männer-Hauptklasse gab es einen Doppelsieg der Kreuzmoorer. Den Gummikugel-Wettbewerb gewann Manuel Runge (1516 m) souverän. Platz zwei belegte Pascal Saathoff aus Upschört (1450 m) vor Ralf Rocker aus Reepsholt (1404 m). Mit der Holzkugel war Matthias Gerken (Kreuzmoor) eine Klasse für sich. Der Vizemeister der Championstour gewann mit 1463 Metern. Er hatte einen Vorsprung von mehr als 200 Metern vor Eike Carls aus Dietrichsfeld (1252 m). Dritter wurde Manuel Feddermann (Reepsholt/1058 m).

Interessant: Mit der Eisenkugel blieben die Medaillengewinner mit ihren Gesamtweiten hinter denen der Jungen zurück. Die besten drei Männer lagen eng beieinander. Wilko Rahmann (Reepsholt/1353 m) siegte vor Hendrik Rüdebusch (Vielstedt/Hude/1337 m) und Tim Wefer (Mentzhausen/1326 m).

Die Topleistung des Wochenendes rief Reiner Hiljegerdes aus Halsbek bei den Männern II ab. Der Ex-Championstourer und Titelverteidiger trieb die Gummikugel mit zehn Würfen bis auf 1693 Meter. Bei der Landesmeisterschaft hatte Hiljegerdes noch hinter Thomas Weihrauch aus Cleverns gelegen. Dieser holte diesmal Silber (1407 m).

Mit der Holzkugel war Jens Deppe (Altjührden/Obenstrohe) mit 1338 Metern das Maß der Dinge. Andreas Jüchter (Abbehausen/1279 m) holte Silber. Bei den Männern III kämpfte ein Oldenburger Trio mit der Gummikugel um die Goldmedaille. Axel Kasper aus Westerscheps setzte sich letztlich mit 1497 Metern durch – gefolgt von Heinrich Röbke (Schweinebrück/1435 m) und Herbert Lenffer (Neustadtgödens/1411 m).

Mit der Holzkugel gewann Alfred Wulff aus Mentzhausen Bronze (1240 Meter). Gold ergattere Titelverteidiger Hinrich Goldenstein aus Westeraccum (1362 m).

Bei den Männern IV holten sich die Oldenburger in beiden Disziplinen jeweils Silber und Bronze. Horst Freese aus Schweewarden preschte mit der Gummikugel dank 1241 Metern auf Rang zwei vor. Heinz Pallische (Jever/1210 m) wurde Dritter. Mit der Holzkugel landete Gerold Fuhrken (Reitland/1156 m) auf Platz zwei, Hans Hermann Bolte (Delfshausen/1142 m) gewann Bronze.

Bei den Männern V wurde Wilhelm Fierdag (Leuchtenburg/1159 m) mit der Gummikugel Vizemeister. Manfred Heuermann (Sandelermöns/ 1074 m) holte Bronze. Alfred Hemjeoltmanns aus Haarenstroth (1192 m) gewann mit der Holz die Goldmedaille. Bronze ging an Werner Theilen aus Jever (1053 m).