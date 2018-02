Zetel /Dangast In Syrien ist es völlig normal, Kinder zu sehen, die in den Straßen und Gassen ihrer Stadtviertel Fußball spielen. In Deutschland habe ich das bisher so eher selten gesehen. Vollkommen normal scheint es dagegen in Friesland zu sein, dass erwachsene Männer in Wintersportkleidung auf der Straße unterwegs sind und einen Ball fast so wie eine Bowlingkugel über den Asphalt werfen. Von den vorbeifahrenden Autos lassen sie sich den Spaß daran nicht verderben. Die Kälte des Winters vertreiben sie mit lautem Gebrüll. Das Spiel nennen sie „boßeln“; eine lokale Sportart, die hier seit mehr als 300 Jahren immer im Winter gespielt wird und ein bisschen was von Kegeln im Freien hat.

Einer der Boßeler ist Jens Hullmeine vom Klootschießer- und Boßelverein „Bahn rein“ Zetel-Osterende. „Mein Großvater und mein Vater haben dieses Spiel gespielt und heute spiele ich mit meinem Sohn „, sagt er als ich beim Boßeln dabei war, um das Spiel kennenzulernen.

Kleine Grünkohlkunde Der Grünkohl kommt wahrscheinlich aus dem östlichen Mittelmeerraum und ist von dort nach Deutschland eingewandert. In den Küchen der östlichen Mittelmeerländer und in Afrika ist Grünkohl daher auch verbreitet. Seit wann genau der Grünkohl in Norddeutschland verspeist wird, ist nicht bekannt. Erstmals erwähnt wird er 1586 in einem Brief des Gelehrten Justus Lipsius, der auf einer Reise durch das Oldenburger Land an einem Kohlessen teilnahm, davon aber angeekelt war. Anbaugebiete für Grünkohl sind heute Mittel- und Westeuropa, aber auch Ost- und Westafrika. Grünkohl gibt es sogar in Amerika.

Für mich ergaben sich allerdings ein paar Fragen während ich das Spiel verfolgte: Warum boßeln sie auf öffentlichen Straßen, wo es für die Spieler gefährlich werden könnte? Warum gibt es dafür keine eigenen Spielfelder? Obwohl es doch Vereine gibt und sogar internationale Wettkämpfe? Und warum spielt man es nur im Winter und nicht im Sommer wenn das Wetter schöner ist?

„Für den Bau von Boßel-Spielfeldern fehlt uns das Geld“, erklärte mir Jens Hullmeine. Außerdem hat das Spiel im Vergleich zu Fußball und anderen Sportarten sehr viel weniger Spieler und Fans. „Wir bringen unser Publikum meistens mit“, sagt Jens Hullmeine. Spielfelder oder gar Stadien würden sich deshalb wohl kaum lohnen.

Aber warum spielt man das Spiel im Winter? Auch dafür hat Jens Hullmeine eine Erklärung: „Das ist so Tradition und liegt wahrscheinlich daran, dass früher haben die meisten Leute hier in der Landwirtschaft gearbeitet haben und im Winter einfach mehr Zeit fürs Boßeln hatten als im Winter.“

Auch in Syrien gibt es solche traditionellen Spiele. Mein Vater hat mir von „Altekra’a“ erzählt, dass früher gespielt wurde aber heute nicht mehr existiert. Beim Altekra’a gibt es zwei Teams: Stürmer und Verteidiger. Jedes Team hat etwa sechs Spieler. Gespielt wird mit Stöcken, die einen spitzen oder verdrehten Kopf haben und einer Kugel aus Holz oder Stein. In der Mitte des Feldes gibt es ein Loch im Boden, das knapp einen halben Meter im Durchmesser misst und etwa 25 Zentimeter tief ist. Wie beim Hockey müssen die Stürmer versuchen, mit den Stöcken die Kugel in das Loch zu befördern, die Verteidiger müssen sie davon abhalten. Machen die Stürmer einen Punkt, wird gewechselt. Sieger ist, wer am Ende mehr Punkte gesammelt hat.

Zum Boßeln in Friesland gehört aber noch mehr: Am Ende wird oft Grünkohl gegessen. Ich habe den Kohl mit Kassler, Pinkel und Wurst sehr genossen. Der Grünkohl erinnert mich an ein traditionelles syrisches Gericht namens „Luff“. Dafür wird der Grünkohl mit Zitrone und Bulgur gekocht.

Nach dem Boßeln und dem Grünkohlessen bin ich nun fast ein echter Friese.

لعبة بوسيلن (Boßeln)

إيهاب يازجي

من الشائع جداً أن تشاهد الأطفال في سوريا يلهون ويلعبون في الأزقة والأحياء الشعبية أمام منازلهم، ومن المعتاد أن ترى الصبية يلعبون كرة القدم ويركلون الكرة فيما بينهم لتعلو أصواتهم وضجيجهم عند تسجيل هدف أو ضياع فرصة هدف محقق. وبالرغم أنه من النادر جداً في ألمانيا أن تشاهد أطفالاً يلهون ويلعبون أمام منازلهم، إلا أنه ليس من المستغرب إطلاقاً أن تشاهد مجموعة من الرجال يرتدون ملابس رياضية شتوية ويتقاذفون كرة تشبه كرة البولينغ على طول الطريق الإسفلتي، بل لا يُفسد عبور السيارات من أمامهم من متعتهم بل يزيدها حماسةً صيحات هادرة تخرج من حناجر الرجال تشتت الصقيع المترامي على جانبي الطريق.

إنها لعبة بوسيلن (Boßeln) الشعبية والتي تحاكي نوعاً ما لعبة البولينغ، وهي رياضة تقليدية تعود لأكثر من 300 عام اعتاد سكان إقليم فرييزلاند (Friesland) على ممارستها خلال فصل الشتاء من كل عام.

“ لقد كان جدي وأبي يمارسون هذه اللعبة وأنا اليوم ألعبها مع أولادي ليعلموها لأبنائهم مستقبلاً“ هذا ما قاله لي أحد اللاعبين الذين التقيتهم عندما انضممت إلى إحدى جولات هذه اللعبة لأتعرّف عليها عن قرب، وكنت أتساءل وأنا ألاحق بناظري الكرة المتدحرجة على الطريق، لماذا تمارس لعبة البوسيلن على الطرقات العامة والتي قد تشكل خطورة على سلامة اللاعبين والمارة؟ ولماذا لا يوجد هناك ملاعب مخصصة لهذه اللعبة؟ بالرغم من وجود نوادي تنظم هذه اللعبة وتشرف على تنظيم المباريات والمنافسات على مستوى محلي ووطني بل وأوربي أيضاً؟ وإن كان التقليد المتبع في ممارسة هذه اللعبة على الطرقات في الهواء الطلق، لماذا تمارس فقط في الشتاء، وليس في أوقات فصل الصيف عندما يكون الطقس ألطف وأجمل؟

وقد أجابني بالقول „إن بناء ملاعب مخصصة للعبة البوسيلن يتطلب ميزانية غير متوافرة لدى النوادي المحلية، وفي ظل تراجع حضور هذه اللعبة أمام بقية الرياضات الأخرى، وتناقص عدد لاعبيها ومتابعيها يصبح الأمر غير مجدي بالنسبة للجهات المانحة أو المستثمرة“. أما عن سبب ممارسة البوسيلن في الشتاء فربما يعود السبب توافر الوقت وقلة الإنشغال في الشتاء مقارنة بفصل الصيف“.

وقد حدثني والدي عن لعبة تقليدية كان يلعبها الشباب في الماضي في سوريا لم تعد موجودة في أيامنا، تسمى التكرعة وهي لعبة جماعية ينقسم اللاعبون فيها إلى فريقين، فريق مهاجم وفريق مدافع، وكل فريق مكون من حوالي ستة لاعبين. وأدوات اللعب هي عصا ذات رأس مدبب أو معكوف، وكرة مصنوعة من الحجر أو الخشب تسمى التركعة، وحفرة صغيرة في منتصف الملعب لا يتجاوز قطرها 50 سم، وبعمق 25 سم. وعلى المهاجمين إدخال الكرة في الحفرة لتحقيق هدف من خلال مناورات تشبه مناورات كرة الهوكي، وعلى المدافعين إبعاد الكرة عن الدائرة بقذفها بعيداً بالعصا. وعندما يدخل الفريق المهاجم الكرة في الحفرة تحسب له نقطة ثم ينتقل إلى موقع الدفاع وهكذا حتى تنتهي اللعبة، والفريق الفائز هو من يجمع العدد الأكبر من النقاط.

ولكي أتمم طقوس لعبة البوسيلن بشكل كامل، كان لابدّ لي من تناول طبق الكالي التقليدي(Grünkohl) في إحدى المطاعم الشعبية والذي يشبه في مذاقه طبق تقليدي سوري يسمى „اللوف“، استمتعت جداً بهذا الطبق ففيه من نكهة طعام والدتي. والآن بعد أن لعبت البوسيلن وتناولت طبق الكالي أصبحت تقريباً فرييزلندي كمات قالت لي صديقتنا الألمانية.