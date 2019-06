Zetel Nachdem die Fußballer des FC Zetel den Meistertitel in der 1. Kreisklasse Staffel Nord und damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga Jade-Weser-Hunte in trockene Tücher gewickelt haben, wurde nun die Kaderplanung für die neue Saison 2019/2020 abgeschlossen.

Dabei bekommt Coach Thomas Hasler an der Seitenlinie Verstärkung durch den bisherigen Kapitän Wilko Eggers, der ab sofort als Trainer fungiert. Der B-Lizenz-Inhaber hatte bereits in der abgelaufenen Spielzeit regelmäßig Aufgaben im Trainingsbetrieb übernommen und war zuvor mehrere Jahre als Jugendtrainer beim FC tätig. Derweil übernimmt Saimen Semler die A-Jugend der JSG Friesische Wehde und scheidet bei den Männern aus.

Um als Aufsteiger in der Kreisliga eine gute Rolle spielen zu können, haben die Zeteler Verantwortlichen um Teammanager Julian Gentemann den Kader gezielt verstärkt. Als „Königstransfer“ gilt dabei Oliver Tönjes vom Ex-Ligarivalen BV Bockhorn, der bereits Bezirksliga-Erfahrung vorweisen kann und im zentralen Mittelfeld oder als Innenverteidiger eingesetzt werden dürfte.

Von der U 19 des JFV Varel wechselt Ermal Hyseni zum FC Zetel. Der 18-jährige schnelle Außenbahnspieler aus Neuenburg soll mit seiner Torgefährlichkeit zu einer Verstärkung für die Offensive werden. Aus der eigenen JSG Friesische Wehde rückt Santy Bruns in den Herrenbereich, auch er soll mit seinen Stärken im Dribbling die Offensive bereichern.

Vom Kreisliga-Absteiger TuS Obenstrohe II kommt gleich ein Trio ins Eschstadion. Lucas Stefer ist auf der Außenverteidiger-Position zu Hause, der technisch versierte Linksfuß soll genau wie Pascal Besse (Innenverteidiger) und Max Düsberg (defensives Mittelfeld) für einen größeren Konkurrenzkampf sorgen. Vom FC Zetel II stößt Steffen Krein zum Kader der Ersten.

Nicht mehr zur Mannschaft gehören dagegen aus beruflichen Gründen Milan Bruns, Florian Cornelius, Phillip Pelka sowie Alexander Schwarze und Savas Agackiran, die schon in weiten Teilen der abgelaufenen Saison nicht mehr zur Verfügung gestanden hatten. Verletzungsbedingt wird Eike Renken die Hinrunde der neuen Spielzeit noch ausfallen, während Dennis Juilfs vor der Rückkehr ins Training steht.

Zusammen mit den verbliebenen Spielern aus der Aufstiegsmannschaft ist man auf Zeteler Seite optimistisch, sowohl qualitativ als auch in der Breite konkurrenzfähig aufgestellt zu sein.