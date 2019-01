Zetel Groß war die Freude am späten Donnerstagabend beim Siegerteam des Eröffnungsturniers des 33. Klinker-Cups in Zetel: Gegen Mitternacht hatte sich der FCN Hooksiel II im spannenden Finale des Wettstreits der unteren Kreisklassenmannschaften in der Zeteler Großraumsporthalle mit 3:1 gegen den favorisierten TuS Varel II durchgesetzt, der zuvor verlustpunktfrei mit vier Siegen und 12:0 Toren eindrucksvoll durch die Vorrundengruppe B marschiert war.

Die Wangerländer waren im Finale mit 2:0 in Front gegangen, ehe den Varelern der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Danach jedoch ließen Letztere ein, zwei gute Einschussmöglichkeiten aus und mussten durch einen platzierten Flachschuss von FCN-Torjäger Sascha Sammler den alles entscheidenden Gegentreffer hinnehmen.

„Vom Spielerischen her und nach dem Verlauf der Vorrunde sahen die mit vielen guten Hallenspielern angetretenen Vareler schon wie die sicheren Sieger aus“, erläutert Turnierchef Olaf Oetken vom FC Zetel. Den dritten Platz holte sich SW Middelsfähr II durch einen 3:2-Erfolg im Spiel um Platz drei gegen den BV Bockhorn II.

Zum besten Torwart wurde Pascal Kuhlmann von SW Middelsfähr II gewählt. Die Torjägerkanone sicherte sich Final-Siegtorschütze Sammler von FCN Hooksiel II, der insgesamt fünfmal netzte.

„Anders als im Vorjahr bekamen die Zuschauer in der gut besetzten Halle diesmal sehr faire und interessante Spiele zu sehen“, freute sich Oetken. Als Schiedsrichter waren Lara Wolf (Sengwarden), Jan Fabrytzek (Bockhorn) und Günter Neumann (Zetel) aktiv. Oetken: „Sie sorgten mit guten Leistungen für ein ruhiges Turnier.“