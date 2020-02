Zetel Können sich die Bezirksliga-Spieler des TuS Obenstrohe zum dritten Mal in Folge den Titel des friesländischen Hallenfußballmeisters sichern? Und welche Rolle spielen die wiedererstarkten Kreisliga-Kicker des gastgebenden FC Zetel beim 34. Klinker-Cup vor heimischer Kulisse? Das sind zwei der interessantesten Fragen vor dem großen Final-Wochenende beim traditionellen Hallenfußballturnier in der Zeteler Großraumsporthalle.

Bevor Frieslands Beste beim Hauptturnier gegen den Ball treten, sind an diesem Samstag ab 14 Uhr zunächst einmal die Betriebssportler an der Reihe. Zu den großen Favoriten auf den Turniersieg zählen neben Titelverteidiger SG Brötje Heizung/Handel noch die Papier- und Kartonfabrik Varel sowie Seriensieger Premium Aerotec. Der Turniersieger qualifiziert sich automatisch – soweit er Mitglied im BFSV Küste ist – für die deutschen Meisterschaften im Betriebssport.

Den absoluten Höhepunkt des Klinker-Cups bildet am Sonntag ab 10 Uhr aber das Hauptturnier der besten friesländischen Teams. Im Vorjahr hatte der TuS Obenstrohe mit einem 2:1-Finalsieg gegen den BV Bockhorn die Titelverteidigung perfekt gemacht.

34. Klinker-Cup Sonnabend, 1. Februar Sonnabend, 1. Februar ab 14 Uhr Fußball-Betriebssportturnier (in Zusammenarbeit mit dem Betriebs- und Freizeitsportverband Küste e.V.) ab 20 Uhr Klinker-Cup-Party im Festzelt vor der Halle mit „DJ Jannes“ Sonntag, 2. Februar Sonntag, 2. Februar ab 10 Uhr Frieslands Hallenmeisterschaft, Vorrunde 15 Uhr Einlagespiel der „Jüngsten“ des FC Zetel 16.20 Uhr Endspiel um den Klinker-Cup und Frieslands Hallenmeisterschaft

„Natürlich würden wir in Zetel gerne eine weitere Duftmarke setzen und den Klinker-Cup zum dritten Mal in Folge gewinnen“, betont TuS-Coach Rainer Kocks. Allerdings genießt die Bezirksliga-Saison, in der die Obenstroher auch wegen großen Verletzungspechs nur auf dem drittletzten Platz überwintern, natürlich große Priorität.

„Angesichts der Tabellenkonstellation und der Verletztenmisere werden in Zetel einige Hallenspezialisten geschont und diesmal nicht dabei sein“, erklärt Kocks. Er wird stattdessen überwiegend junge Wilde ins Hallenrennen schicken: „Ziel beim Klinker-Cup ist das Erreichen des Halbfinales, alles weitere kommt dann oben drauf.“

Auch der gastgebende FC Zetel möchte – wie schon im Vorjahr – wieder den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Damals war dort dann mit 1:3 gegen Obenstrohe Endstation. „Den Endrundeneinzug haben wir im Vorjahr mit viel Dusel geschafft“, erinnert sich Trainer Wilko Eggers. Und der letzte Turniersieg beim Klinker-Cup liegt schon 14 Jahre zurück.

„Es wird Zeit, als Gastgeber mal wieder ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen. Und nach dem abgelaufenen, für uns sehr erfolgreichen Jahr gehen wir voller Optimismus an den Klinker-Cup ran“, erklärt Eggers: „Allerdings ist schon unsere Vorrundengruppe absolut nicht ohne.“

In der Tat: So treffen in Gruppe A neben Titelverteidiger Obenstrohe und dem Vorjahresdritten Zetel noch Rot-Weiß Sande, die SG Dangastermoor/Obenstrohe III und das Siegerteam vom Freitagsturnier aufeinander. In Gruppe B wetteifern indes FCN Hooksiel, TuS Büppel, Heidmühler FC, BV Bockhorn und TuS Obenstrohe II um den Einzug in die Endrunde. Diese beginnt 15.30 Uhr. Das Endspiel um Frieslands Hallenmeisterschaft ist gegen 16.20 Uhr geplant.