Zetel Großer Jubel bei den Betriebssportlern der SG Brötje Heizung/Handel: Das Team um Wilko Eggers hat sich am Samstag beim großen Betriebssportturnier im Rahmen des Klinker-Cups in Zetel den Siegerpokal gesichert. Zugleich löste der Turniersieger durch einen souveränen 5:0-Erfolg im Endspiel gegen Eurogate die Fahrkarte zur deutschen Hallenfußball-Meisterschaft im Betriebssport.

Da das Team des letztjährigen Gewinners von der Zimmerei Schütt diesmal nicht am Start war, stand schon vorab fest, dass es einen neuen Titelträger geben würde. Im Vorjahr im Finale noch hauchdünn mit 1:2 unterlegen, machte es die SG Brötje Heizung/Handel nun noch besser und trug sich erstmals in die Siegerliste des seit 1992 in Zusammenarbeit mit dem Betriebs- und Freizeitsportverband Küste ausgetragenen Wettstreits ein.

Im Spiel um Platz drei besiegte Boos Haustechnik die Papier- und Kartonfabrik Varel mit 3:2. Beste Torschützen waren Marco von Nethen und Marcel Gräßner von Brötje mit je acht Treffern. Zum besten Torhüter wurde Marcel Jasper von Brötje gewählt. Unter der Regie der Schiedsrichter Pico Abrahams (Sande), Achim Rohde (Middelsfähr) und Wilfried Langenberg (Neuenburg) hatte sich ein faires Turnier ohne große Verletzungen entwickelt.