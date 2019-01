Zetel Bestens aufgelegt zeigten sich die Fußballteams des FC Nordsee Hooksiel beim 33. Klinker-Cup. Nur einen Tag nachdem die Zweite beim Traditions-Hallenturnier den Wettstreit der unteren Kreisklassenmannschaften gewinnen konnte, legte die Erste nach, setzte sich beim Wettkampf der Kreisklassen-Teams durch und löste damit zugleich die begehrte Fahrkarte für das Hauptturnier am Sonntag.

„Trotz des miserablen Wetters und des zeitgleichen WM-Halbfinales im Handball war die Halle gut gefüllt, so dass die Stimmung bis zum Finale sehr gut war“, freute sich Turnierleiter Olaf Oetken. Im Endspiel waren die Hooksieler gegen Titelverteidiger TuS Obenstrohe II mit 2:0 in Führung gegangen und retteten am Ende ein 2:1 ins Ziel. Zudem stellte der FCN in Melvin Siwczak den besten Torjäger (9 Treffer). Zum besten Torhüter wählten die Schiedsrichter Eike Poppmann vom TuS Obenstrohe II.

Im umkämpften Spiel um Platz drei besiegte das junge Team des TuS Sillenstede Vorjahresfinalist TV Neuenburg mit 2:1 nach Neunmeterschießen. „Auch der zweite Turniertag ist sehr fair verlaufen“, lobte Oetken. Dazu trugen auch die Schiedsrichter Torsten Haaren (Heidmühler FC), Cenk Kara (Frisia Wilhelmshaven) und Sven Teichmann (SV Friedrichsfehn) bei.