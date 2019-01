Zetel Sie haben es wieder getan: Als Frieslands Beste im Hallenfußball dürfen sich ein weiteres Jahr lang die Fußballer des TuS Obenstrohe bezeichnen. Die spielstarke und schnell umschaltende Mannschaft von Trainer Rainer Kocks wurde am Sonntag ihrer Favoritenrolle beim Klinker-Cup in Zetel gerecht, blieb im gesamten Turnierverlauf ohne einen einzigen Punktverlust und setzte sich in einer Neuauflage des Vorjahres-Finales mit 2:1 gegen den BV Bockhorn durch.

Dabei war der zwei Spielklassen tiefer agierende BVB gegen das Bezirksliga-Spitzenteam im Endspiel durch Christian Tannert in Führung gegangen. Dann schied beim TuS der für den Klinker-Cup von der SG Dangastermoor I/Obenstrohe III ausgeliehene Fabio Plois wegen Hüftproblemen aus und musste in Divan Erkek ein Feldspieler zwischen die Pfosten.

Doch davon unbeirrt drehten die Obenstroher die Partie durch Treffer von Lars Zwick und Christian Albers. Aber die Bockhorner gaben sich noch nicht auf, hatten bei einem Pfostentreffer jedoch Pech und setzten in den letzten anderthalb Minuten mit herausgenommenem Keeper zugunsten eines weiteren Feldspielers alles auf eine Karte. Aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Der TuS bejubelte nach 2007, 2010, 2015 und 2018 den fünften Titelgewinn beim Klinker-Cup.

„Es war ein verdienter Turniersieg“, bilanzierte Obenstrohes Coach Kocks: „Wir haben zwar keine überragenden Leistungen gezeigt, aber immer so viel getan, wie es zu einem Sieg brauchte. Allerdings haben es die Gegner – bis auf Gödens beim 7:1 – auch clever gelöst und die Räume eng gemacht.“

Derweil zog auch BVB-Trainer Simon Theilmann ein zufriedenes Fazit: „Das war ein super Turnier von meinen Jungs, die das auch fußballerisch stark gemacht haben.“ Das hatte im Halbfinale nicht nur Ligarivale TuS Büppel (3:1) zu spüren bekommen, sondern bereits zum Turnierauftakt auch der neben Obenstrohe zweite Bezirksligist und Klinker-Cup-Titelfavorit. So zog der Heidmühler FC gegen die Bockhorner am Sonntagvormittag klar mit 1:5 den Kürzeren.

Und es kam noch dicker für den HFC, der wenig später auch noch dem gastgebenden FC Zetel (1. Kreisklasse) mit 1:3 unterlag. Dieser komplette Fehlstart führte letztlich zum überraschenden Vorrunden-Aus der Heidmühler um Spielertrainer und Torjäger Niklas Fasshauer.

Denn die Zeteler nutzten als Zweiter der Gruppe B die Gunst der Stunde, hatten dabei im letzten Gruppenspiel aber noch mal mächtig zittern müssen. Ein Punkt reichte sicher zum Weiterkommen, doch der FCN Hooksiel – als Sieger des Kreisklassenturniers am Freitagabend ins Abschluss-Turnier gerutscht – führte bis anderthalb Minuten vor Abpfiff mit 1:0. Zudem trafen die Wangerländer dreimal den Pfosten.

„Druck macht die Beine schwer“, sagte Zetels Coach Thomas Hasler. Dann erlöste Routinier Patrick Stelter die FC-Anhänger, darunter der am Spielfeldrand kräftig mitfiebernde Turnierchef Olaf Oetken, mit dem 1:1-Ausgleich. Damit hatte zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Team des gastgebenden FC Zetel das Halbfinale erreicht.

Dort hielt das Wehde-Team gegen Obenstrohe lange gut mit, musste sich aber letztlich mit 1:3 geschlagen geben. Als Trostpflaster setzten sich die Zeteler im Neunmeterschießen um Platz drei mit 3:1 gegen Ligarivale TuS Büppel durch. „Das wurde ja auch Zeit, dass wir es ins endlich mal wieder ins Halbfinale schaffen“, erklärte Hasler: „Im Vorjahr war es schon knapp, und wir haben uns leistungsmäßig in den vergangenen Monaten sehr gesteigert. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem dritten Platz.“

Klinker-Cup Betriebssport Betriebssport Gruppe A Brötje Heizung/Handel - Budelmanns Festhalle 3:2, Manitowoc - Gemeinde Zetel/LzO 5:2, Boos Haustechnik - Brötje Heizung/Handel 0:8, Budelmanns Festhalle - Manitowoc 2:1, Gemeinde Zetel/LzO - Boos Haustechnik 3:3, Brötje Heizung/Handel - Manitowoc 3:1, Budelmanns Festhalle - Gemeinde Zetel/LzO 2:0, Manitowoc - Boos Haustechnik 1:2, Gemeinde Zetel/LzO - Brötje Heizung/Handel 0:9, Boos Haustechnik - Budelmanns Festhalle 0:1. Gruppe B Eurogate - Memory PC 5:0, PKV Varel - Premium Aerotec 4:3, Schrage Friedeburg - Eurogate 1.5, Memory PC - PKV Varel 1:6, Premium Aerotec - Schrage Friedeburg 1:5, Eurogate - PKV Varel 5:1, Memory PC - Premium Aerotec 2:4, PKV Varel - Schrage Friedeburg 2:1, Premium Aerotec - Eurogate 1:7, Schrage Friedeburg - Memory PC 4:2. Viertelfinale Brötje Heizung/Handel - Premium Aerotec 8:0, Eurogate - Manitowoc 5:1, PKV Varel - Boos Haustechnik 3:4, Budelmanns Festhalle - Schrage Friedeburg 4:0. Halbfinale Brötje Heizung/Handel - Boos Haustechnik 3:0, Eurogate Budelmanns Festhalle 2:0. Spiel um Platz 3 Boos Haustechnik - Budelmanns Festhalle 3:2. Finale Brötje Heizung/Handel . Eurogate 5:0. Bester Torschütze Marco von Nethen und Marcel Gräßner (Brötje Heizung/Handel) mit je 8 Treffern. Bester Torwart Marcel Jasper (Brötje Heizung/Handel) Untere Kreisklasse Untere Kreisklasse Gruppe A FCN Hooksiel II - BV Bockhorn II 3:2, SG Wangerland/Tettens II - RW Sande II 1:1, FSV Jever II - FCN Hooksiel II 0:4, BV Bockhorn II - SG Wangerland/Tettens II 1:5, RW Sande II - FSV Jever II 6:0, FCN Hooksiel II - SG Wangerland/Tettens II 4:3, BV Bockhorn II - RW Sande II 4:1, SG Wangerland/Tettens II - Jever II 1:2, RW Sande II - FCN Hooksiel II 1:1, Jever II - BV Bockhorn II 1:3. Gruppe B SG Wangerland/Tettens III - SV Gödens II 0:3, TuS Varel II - SW Middelsfähr II 5:0, SV Astederfeld II - SG Wangerland/Tettens III 2:1, SV Gödens II - TuS Varel II 0:2, SW Middelsfähr II - SV Astederfeld II 4:0, SG Wangerland/Tettens III - TuS Varel II 0:3, SV Gödens II - SW Middelsfähr 3:2, TuS Varel II - SV Astederfeld II 2:0, SW Middelsfähr II - SG Wangerland/Tettens III 6:1, SV Astederfeld II - SV Gödens II 2:1. Halbfinale FCN Hooksiel II - SW Middelsfähr II 3:2, BV Bockhorn II - TuS Varel II. Spiel um Platz 3 SW Middelsfähr II - BV Bockhorn II 3:2. Finale FCN Hooksiel II - TuS Varel II 3:1. Bester Torschütze Sascha Sammler (FCN Hooksiel II) 5. Bester Torwart Pascal Kuhlmann (SW Middelsfähr II).