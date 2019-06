Zetel Weil es am Montagvormittag noch längst nicht so heiß war, konnten die Jugendlichen richtig Gas geben: Im Esch-Stadion haben rund 500 Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Friesland-Süd am Sponsorenlauf teilgenommen.

Zuvor hatte jeder mit Sponsoren aus seinem privaten Umfeld eine Summe festgelegt, die pro Runde fällig werden würde. Neunzig Minuten hatten die Mädchen und Jungen Zeit, so viele Runden zu laufen wie möglich – und wenn die Kondition nicht ausreichte, auch einfach entspannt zu gehen. „Das Ziel ist, dass sie sich lange bewegen, das Tempo spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle“, sagte Schulleiterin Heike Neumann. Eine Runde war etwa 600 Meter lang, im Durchschnitt schafften die Schüler acht bis zehn Runden.

„Die fünften und sechsten Klassen laufen für ein Gewaltpräventionsprojekt mit David Eckert, die älteren Schüler für alles, was mit ihrem Abschluss zu tun hat: der Abschlussball, die T-Shirts und Pullover und alles, was dazugehört“, sagte Nicola Leo, Lehrerin und Mit-Organisatorin des Sponsorenlaufs.

Der Sponsorenlauf ist Teil der Sportwoche, die an der Integrierten Gesamtschule Friesland Süd zum dritten Mal kurz vor den Sommerferien stattfindet.

Am Mittwoch ist der Sportabzeichentag, dann werden alle Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 auf dem Sportplatz an der Sporthalle Kronshausen und für den 800-Meter-Lauf im Esch-Stadion ihr Bestes in verschiedenen Disziplinen geben.

