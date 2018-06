Luftballons fliegen für Hospiz um die Wette

Unter dem Motto „Leben bis zuletzt“ hat am Montagnachmittag die Hospiztour in Varel und Dangast stattgefunden. In Begleitung der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ging es vom Beachclub Nethen nach Varel. Einen Zwischenstopp wurde beim Haus der Hospiz- und Palliativarbeit eingelegt. Dort konnten die Radler kurz verschnaufen und den Luftballonwettbewerb vorbereiten. Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner begleitete die Fahrradgruppe dann zum Ziel auf dem Schlossplatz. Dort ließen sie die Luftballons steigen. BILD: