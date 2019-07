Für zwei Tage ist er in der Stadt. Herzog Otto II. von Braunschweig und Lüneburg hat samt seinem Hofstaat seine Zelte im Klosterpark aufgeschlagen, um den Besuchern zu zeigen, wie das Leben im Mittelalter ausgesehen haben könnte. Im bürgerlichen Leben heißt der Herzog Sascha Hein und wohnt in Schortens. Er und Gleichgesinnte aus dem gesamten Nordwesten versuchen, das Leben eines mittelalterlichen Hofs nachzuempfinden. Einer der üblichen Mittelaltermärkte ist ihr Treffen nicht. Es gibt nichts zu kaufen. Schwertkämpfe führen sie auf Wunsch gern vor. Ansonsten leben sie die strenge Hierarchie des Mittelalters. Rechts neben dem Herzog sitzt sein Truchsess Simon II. von Spohnheim. Die Knappen, Pagen und Knechte müssen sich mit dem unteren Ende der Tafel begnügen. Und die Frauen haben ebenfalls ihren festen Platz: in der Küche. Sie bereiten zu, was die Jäger ihnen an Wild bringen. Alles ist auf eine Person zugeschnitten – den Herzog. Und die Bediensteten müssen ihm quasi jeden Wunsch von den Augen ablesen. „Seit etwa zehn Jahren interessiere ich mich für das Mittelalter. Wir sind kein Verein, sondern nur eine Gemeinschaft. Europaweit sind wir in der SRI (sacri romani imperii) organisiert. Da treffen wir uns einmal jährlich zu einem Lager und empfinden das Leben im 14. Jahrhundert nach“, sagt Sascha Hein.BILDer: