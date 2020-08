Mixen, Kneten, Backen: Junge Köche beim Ferienpass

Pizza, Nudelauflauf und Kichererbsenpfanne: Viel Spaß beim Kochen hatten sechs Kinder beim Ferienpass am Donnerstagnachmittag in der Vareler Weberei. Besonders viel Spaß habe ihr das Kneten des Pizzateiges gemacht, sagte die neunjährige Maartje. Das Glas mit der selbst gemixten alkoholfreien Erdbeer-Himbeer-Weintrauben-Bowle trank sie mit wenigen Zügen aus: „Die schmeckt wirklich sehr gut“, resümierte die Neunjährige. Dass die sechs jungen Köche nicht unerfahren in der Küche sind, machte die zwölfjährige Marie deutlich: „Ich koche öfter Tiramisu zu Hause“ – auch hier gab es die Süßspeise als Dessert. Durch die Corona-Pandemie fand der Kochnachmittag anders als geplant statt. „Wir haben die Gruppenstärke halbiert“, sagte Bianca Fahrendorf, Leiterin des Ferienpasses. Es wurden zwei Kochkurse statt einem angeboten. Der Ferienpass werde indes gut angenommen.BILD: