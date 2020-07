Musiker gegen Regenblues

Ihre Wurzeln liegen in Bolivien, Portugal und Friesland: Die Folk- und Countryduo „La Kejoca“- Im Rahmen des Projekts „Mehr Menschlichkeit“ spielten sie am Freitag vor vier Pflegeeinrichtungen. Wetterbedingt musste der erste Auftritt beim Pflegebutler abgesagt werden. Als sich die Regenwolken verzogen hatten, konnten die Senioren aber am Nachmittag im Friedel-Orth-Hospiz, vor der GPS Wohnstätte und im AWO Jever der Musik lauschen. BILD: