Netzwerk der Kulturschaffenden

Im Nordwesten gibt es mehr als plattes Land und Schafe – das ist den Beteiligten des „KulturNetz Jadebusen“ klar, denn sie bringen die Vielfalt im Oldenburger Land zusammen. Die Projektkoordinatorinnen Anja Marrack und Kirsten Lüpke haben jetzt das KulturNetz Jadebusen in der „Kaskade“ Diekmannshausen vorgestellt: (von links) Prof. Dr. Antje Sander, Kulturverbund Friesland, Prof. Dr. Uwe Meiners, Oldenburgische Landschaft, Kirsten Lüpke und Anja Marrack, Dr. Christine Keitsch, Museumsverbund Wesermarsch, (hinten) Kulturminister Björn Thümler. Das Netzwerk will eine langfristige landkreisübergreifende Kooperation zwischen den Akteuren von Kultur, Tourismus und Verbänden schaffen. Die neuen Strukturen des KulturNetz Jadebusen knüpfen an Strukturen des Kulturverbunds Friesland und des Museumsverbunds Wesermarsch an. Eine besondere Rolle kommt der Digitalisierung zu. So gibt es eine Kooperation mit der Jade-Hochschule. Mit Studenten entstand das Medienprojekt „Deichkultour“: Videoblogging mit 360-Grad-Aufnahmen, Drohnen und viel persönlichem Engagement, eine Podcastreihe (Audio on-demand).

