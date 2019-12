Neu bei SOS

Regina Schultz verstärkt das Team der Beratungsstelle von SOS-Kinderdorf Wilhelmshaven-Friesland. Sie bringt langjährige Beratungs- und Coachingerfahrung im Rahmen von ambulanter Rehabilitation und in eigener Praxis mit. Sie ist Diplom-Psychologin, ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Beraterin und systemischer Coach sowie Lerntherapeutin. In Varel und Jever bietet vier SOS-Mitarbeiterinnen nach Terminvereinbarung Unterstützung in Erziehungs- und Familienfragen an. Dazu gibt es offene Sprechstunden. Infos unter Tel. 04461/3050. BILD: SOS-Kinderdorf