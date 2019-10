Neue Klappen für die Vareler Mühle

50 neue Klappen aus Aluminium bringt Mühlenbauer Diedrich Schlachter (rechts) derzeit an die beiden Jalousie-Flügel der Vareler Windmühle an. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von Mühlenwart Peter Fleckenstein. Die alten Klappen aus Holz waren marode und mussten abgebaut werden. Auch das Gerüst der Jalousieflügel und das Holz am Vorheck mussten ersetzt werden. 20 000 Euro kostet die Erneuerung – und weitere Reparaturen stehen an. Der Heimatverein freut sich über Spenden für die Sanierung. Informationen erteilt Peter Fleckenstein unter Telefon 04451/2539. BILD: