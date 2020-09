Neue Leitung der Tänzer

Nach mehrfachen coronabedingten Terminverschiebungen hat die Volkstanz- und Trachtengruppe Jever jetzt ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Nach 18 Jahren erfolgreicher Vereinsführung – so lange wie bisher kein anderer – hat Hans Wegener den 1. Vorsitz abgegeben. Ebenso verzichtet Hanne Bethke nach 14 Jahren auf die Arbeit als Schriftführerin. Hermann Peters übernimmt als neuer und ehemaliger Vereinsführer den Vorsitz. Für Hanne Bethke übernimmt Udo Götz die Aufgabe des Schriftführers. So besteht der Vorstand der Volkstanzgruppe nach 40- jährigem Bestehen derzeit aus dem 1. Vorsitzenden Hermann Peters, 2. Vorsitzender Karin Hohlen, Kassenwart Horst Folkers, Schriftführer Udo Götz und Festwart Ewald Dörnath. Nun hofft die Gruppe, nach der langen Pause wieder loslegen zu können. Leider sind die Möglichkeiten in geeigneten Räumen tanzen zu können beschränkt und es drängt die Zeit, denn eine Einladung nach Schweden zu einer seit 1984 befreundeten Gruppe steht an. Es besteht ein dringendes Bedürfnis zu tanzen und die Kontakte zu allen Gruppen im In- u. Ausland zu pflegen, denn die Volkstanz- und Trachtengruppe fühlt sich schon lange als Botschafter für die Stadt Jever und dem Landkreis Friesland.