Neue Ministranten

Stellvertretend für alle neuen Messdiener aus Jever und Schortens laden einige Jungen und Mädchen zu den Aufnahmefeiern am kommenden Sonntag ein. Sie zeigen Weihnachtskrippen, die beim Basar in Jever angeboten werden mit Pastoralreferentin Sonja Lücke (links), Gruppenleiterin Marie von Somnitz (2. von links), Anna-Lena von Somnitz (2. von rechts), Pfarrer Walter Albers (rechts). Am 24. November werden in Jever um 9.30 Uhr und in Schortens um 11 Uhr die neuen Messdiener in die Ministrantengemeinschaft aufgenommen. Nach dem Hochamt in Jever lädt die Frauengemeinschaft zum Basar und zu Kaffee und Kuchen in den Karlshof ein. Auch bietet Wolfgang Frees wieder Weihnachtskrippen zum Kauf an. Der Erlös ist für die Aktion Adveniat bestimmt.BILD: