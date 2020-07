Neuer Lions-Präsident

Nach mehrmonatiger Corona-Pause, in der die monatlichen Treffen ausfallen mussten, hat der Lions-Club Jever im Juli erstmals wieder getagt und dabei zugleich den Wechsel in den Führungsämtern vollzogen. Der Präsident des Amtsjahres 2019/20, Manfred Molitor (rechts) übergab die „Prädisentennadel“ an seinen Nachfolger Andreas Stangneth-Minssen, der nun ein Jahr lang an der Spitze des Serviceclubs stehen wird. Bei den Lions wechseln die meisten Vorstandsämter jährlich. Neuer 1. Vizepräsident ist Thomas Hohmann, neuer 2. Vizepräsident Martin Krebs. Als Schatzmeister wurde Christian Janssen im Amt bestätigt, als Sekretär Jens Wellhausen und als Clubmaster Karl Oltmanns. Das im Clublokal zurzeit noch keine Treffen dieser Größenordnung möglich sind, tagten die Mitglieder ausnahmsweise im neuen Innovationszentrum der Firma Hase Safety ihres Clubkameraden Theo Wagner. BILD: