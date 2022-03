Ukraine-Hilfe im Wangerland: „Am schlimmsten geht es den Kindern“

Neugarmssiel Monika Schulz zerreißt fast das Herz, was an der polnisch-ukrainischen Grenze geschieht. „Es kommen Busse voll mit Kindern an. Ihre Eltern sind in der Ukraine geblieben und wollen sie in Sicherheit wissen“, berichtet sie. Ihre Eltern, ihr Bruder, ihr Sohn leben in Polen direkt an der Grenze zur Ukraine und berichten tagtäglich.

„Das schlimmste ist, dass Kinder leiden müssen“, sagt Monika Schulz. Ihre Tochter Aleksandra Blaziak und sie haben angesichts der Leids eine große Hilfsaktion gestartet. Die Pension Velber in Neugarmssiel, die Monika Schulz betreibt, steht seit Tagen vollen Kartons mit Hilfsgütern. Warme Kleidung in allen Größen für Frauen, Männer und Kinder, Hygieneartikel von Windeln über Toilettenpapier bis zu Seife, Duschgel, Damenbinden und Zahnpflegeartikeln, warme Decken, Schlafsäcke, Badetücher, Thermosflaschen und Einweggeschirr, Hunde- und Katzenfutter – all das steht dort zum Transport nach Ostpolen bereit.

Am Freitagmorgen haben Aleksandra und Freund Patrick den ersten Transporter vollgeladen und sind losgefahren. Bis Dienstag werden sie unterwegs sein. „Als wir den Transporter voll hatten, war der Raum leer“, sagt Monika Schulz. Doch am Mittag war die Rezeption der Pension samt Nachbarräumen wieder voll. Im Stundentakt kommen Spender vorbei, bringen Kisten voll Windeln und Zahnbürsten und vielem anderen, was in den Notunterkünften entlang der polnischen Grenze dringend gebraucht wird.

Monika Schulz sortiert alles, verpackt es neu und beschriftet die Kartons, damit bei der Verteilung keiner lang suchen muss. Am Freitagabend wurde der nächste Transporter samt Anhänger vollgeladen. „Wir bringen so viel wie möglich an die Grenze“, sagt sie. „Und dennoch reicht es alles nicht.“

Sie macht sich mittlerweile auch Sorgen um ihre Familie: „Was ist, wenn Putin ,aus Versehen‘ über die Grenze schießen lässt... das lässt mir keine Ruhe“, sagt sie.

Die Sammlung von Hilfsgütern läuft noch bis Sonntag, 13. März. Infos und Kontakt: Aleksandra Blaziak, Whatsapp oder SMS an 01520/24 35 915.