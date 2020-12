Nikolaus diesmal nur aus Holz

Jevers Stadtnikolaus Wolfgang Wandtke hatte sich einiges vorgenommen für den morgigen Nikolaustag. Doch süße Gaben im großen Stil kann er in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht verteilen. Weihnachtsmärkte, Nikolausauftritte, Ad­ventsfeiern – alles fällt aus. So kommt der Nikolaus in Jever in diesem Jahr nur als Holzkamerad daher. Den hat Wolfgang Wandtke, gelernter Modelltischler im Ruhestand, im Keller seines Hauses zusammengezimmert und nun für die Weihnachtszeit in Jever platziert. Der 67-Jährige mit original Nikolausbart kommt ursprünglich aus Duisburg und lebt sein rund acht Jahren der guten Luft wegen in Jever und ist hier auch im Bürgerverein sehr engagiert. Allen, die artig gewesen sind, wünscht er morgen einen vollen Nikolausstiefel BILD:

