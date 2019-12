Obenstrohe Mittlerweile ist der Besuch des örtlichen Weihnachtsmarkts ein Ritual für viele Obenstroher geworden. Schon zum zwölften Mal hatten die Sportler des TuS Obenstrohe am Wochenende einen Weihnachtsmarkt am Vereinsheim und in der Sporthalle organisiert. Zwischen den vielen Ständen in der Turnhalle schlenderten viele Besucher umher, um Dekorationen für die Adventszeit und Geschenke zu kaufen. Mit zunehmender Dunkelheit erstrahlte der Platz beim Vereinsheim im festlichen Lichterglanz. Die von der Stadt bereitgestellten Holzbuden wurden in der vergangenen Woche von Mitarbeitern der GPS-Werkstatt Jeringhave aufgestellt und von Vereinsmitgliedern des TuS Obenstrohe geschmückt.

Am Sonntagnachmittag kamen besonders viele Kinder, um den Nikolaus begrüßen zu können. Die großen Besucher wärmten sich mit Glühwein und fanden manch Schönes draußen in den Buden oder beim Hobby- und Bastlermarkt in der Halle, wo 40 Anbieter allerlei Festliches und Kreatives anboten. „Wir konnten leider nicht alle Standinteressenten berücksichtigen“, sagt Mitorganisatorin Claudia Rohlfs zur großen Nachfrage nach Standplätzen. Am Stand der Oberschule Oben­strohe gab es wieder ein großes Angebot. Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an einer Projektwoche zum Weihnachtsmarkt. Sie hatten sich Kreatives ausgedacht und ihre Ideen handwerklich umgesetzt. Auch die Indienhilfe, das Projekt Flugkraft und der Verein krebskranker Kinder stellten ihr ehrenamtliches Engagement vor.

Während sich die Besucher an den Ständen umschauten, vergnügten sich die Kinder in der Halle, und draußen stand ein Karussell für die Kleinsten bereit.

Am 1. Advent begann der Weihnachtsmarkt mit einem Gottesdienst in der Sporthalle, zu dem Pastor Edgar Rebbe wesentlich mehr Besucher begrüßen konnte als üblicherweise zu normalen Gottesdiensten. In seiner Predigt ging er auf das nahe Weihnachtsfest und die Geburt Jesu ein. Stimmgewaltig unterstützt wurde er vom mitreißenden Auftritt des Gospelchores „Go-Zet-Singers“.

Zahlreiche Obenstroher aber auch viele Gäste aus dem Umkreis freuten sich über das Engagement des TuS Oben­strohe und sorgten für weihnachtlichen Trubel in der Turnhalle und auf dem Vereinsgelände.