Osterfreude geteilt

Weil viele Pflegekräfte in Jevers Pflegeheimen und im Hospiz auch an Ostern nicht mit ihren Familien zusammensein können, sondern arbeiten, hat CDU-Vorsitzender Rainer Dabitsch (links) im Namen seiner Partei Ostergrüße und „Leidenschaften“ für das Personal in allen Pflegeeinrichtungen verteilt. „Während die Öffentlichkeit angehalten ist, zu Hause zu bleiben, sind die Herausforderungen für das Pflegepersonal noch größer geworden als ohnehin schon. „Pflegekräfte können eben nicht auf Homeoffice umstellen“, meint er. Mit dem Ostergeschenk könne der Einsatz der Pflegekräfte nicht im Ansatz aufgewogen werden und auch nicht, was in den Pflegeeinrichtungen gerade im Team für die gesamte Gesellschaft geleistet werde, schrieb die CDU in ihrem Osterbrief an die Pflegekräfte. Gebäck, Blumen und Gruß steckte Dabitsch in die Briefkästen der Einrichtungen oder übergab sie an Personal – mit Abstand natürlich. Unterdessen haben Heike Seemann-Grübnau (rechts) und Serena Falkenhof fröhliche Bilder und Basteleien gegen die Einsamkeit verteilt: Die beiden Mütter von der Facebook-Gruppe „Jever’s Spielplätze und viel Me-e/h-r“ haben eine Mitmach-Aktion gestartet. Eltern und Kinder, die gar nicht mehr wissen, wohin mit all den kreativen Basteleien und Gemälden, die zurzeit an den heimischen Tischen entstehen, haben dazu aufgerufen, sie für Jevers Senioren zu spenden. Die beiden verteilen sie an alte Menschen sowohl in Heimen als auch allein lebend, um ihnen so eine Freude zu machen. Zentrale Sammelstelle ist die NWZ-Redaktion am Kirchplatz 9. BILDer: