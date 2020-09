Othello vor Schloss Gödens

Vor genau zehn Jahren spielte sich das Drama schon einmal vor der Kulisse von Schloss Gödens ab – nun kommt die American Drama Group erneut mit dem Shakespeare-Klassiker in englischer Sprache. Liebesgeschichte, Krimi, Drama, ein meisterhaft ausgearbeitetes Intrigenspiel: Shakespeares Othello ist all das. Was als berührende Liebesgeschichte zwischen dem Feldherrn der Republik Venedig und der bezaubernden Desdemona beginnt, entwickelt sich durch Intrigen und Eifersucht zu einem Drama mit verheerenden Folgen für alle. Zu sehen ist „Othello“ am Freitag, 18. September, ab 19 Uhr auf dem Gödenser Schlosshof. Tickets: Tel. 0180/6050400 und

