Per Hasimobil nach Barkel

Die Aktivitäten des Vereins „Lebensweisen“ ruhen – es gibt keine Freizeit-, Schwimm und Sportgruppe, keinen Lese-Klub, kein Walking. Auch das Café Suutje kann am 1. Mai nicht eröffnen und die Langsamstraße läuft auf Sparflamme: Alle Schätze – eine neue Kollektion mit Memory-Tafeln, eine weitere Riesenblume, die Bunte-Horizonte-Puzzlebretter und ein neues rotes Sofa –müssen in der Scheune bleiben. „Wir wollen keine Anziehungspunkte schaffen“, sagt Vorsitzende Margret Finken­städt. Aber ein bisschen geht immer: So baute Peter Finkenstädt für die isolierten Bewohner der Wohnstätte Barkel ein „Hasimobil“ – ein paar Schrauben, MDF-Platten und bunte Farben und los ging’s. Am Karsamstag schleppte dann ein kleiner Trecker den Anhänger auf die Rasenfläche des GPS-Wohnheims. „Alles regelgerecht mit ganz viel Abstand, nur ein Fahrer und zwei Begleiterinnen.“ An Bord des Hasimobils: gebackene Hasen, Hasentüten für jeden Bewohner, Schoki, Chips, Malzbier und laute Mucke. Die drei Begleiter waren verschwunden, bevor sich die Bewohner nähern konnten – doch aus der Ferne hörten sie laute Freude. BILD: