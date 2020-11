Per Mikro in alle Klassen

Zum bundesweiten Vorlesetag hat Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers auf Einladung der Grundschule Cleverns aus einem seiner Lieblingsbücher vorgelesen: „Immer dieser Michel“. In Corona-Zeiten setzte sich der Bürgermeister nicht inmitten die Kinderschar, sondern las ins Mikro hinein: Die Schulkinder in Cleverns hörten die Geschichte über die Lautsprecheranlage in allen Klassen. „Eine interessante Erfahrung, die trotz fehlender Sichtkontakte Spaß gemacht hat“, sagte Jan Edo Albers hinterher.BILD:

