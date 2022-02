Seltenes Naturschauspiel in Schillig: Polarlichter tanzen über der Nordsee

In der Nacht zu Samstag hat sich ein besonderes Naturschauspiel am Strand von Schillig gezeigt: Polarlichter tanzten über der Nordsee. Es schillerte ein grünes Band am Horizont. Dabei handelt es sich um die so genannte Aurora borealis. Sie kann nach starken Sonnenwinden, die auf die Erde treffen, auch in unseren Breiten erscheinen – allerdings ist dies an der Nordseeküste über dem Wattenmeer sehr selten.

BILD:

