60 Jahre in der SPD

Eigentlich wollte er im Dezember 1959 in die FDP eintreten, um sich zu engagieren. Doch die FDP ließ ihn zu lange warten. So wurde er kurzerhand Mitglied der SPD: Das blieb Heino Freese bis heute und kann mit 84 Jahren das seltene 60-jährige Jubiläum feiern. In einer Feierstunde in der Accumer Mühle wurde der verdiente Genosse geehrt. „Er war die Seele der SPD“, sagt Minister Olaf Lies. „Dabei war er einer der uneitelsten Menschen, die ich kenne: immer der Sache verpflichtet, ohne dabei auf die eigene Person zu schauen.“ Etwa 20 Jahre hat Heino Freese die Finanzen im Unterbezirk verwaltet und viele weitere Funktionen wahrgenommen. Dass er von Lies und Heino Putzehl „nur“ mit einer Ehrennadel ausgezeichnet wurde, liegt daran, dass er die Willy Brandt Medaille schon vor zehn Jahre erhalten hat.BILD: