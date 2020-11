US-Präsidentschaftswahl: Viel zu riskant: Am Wahltag in der Schlange stehen

Atlanta /Jever Die Situation sei beängstigend – „wir sitzen wie auf glühenden Kohlen“, sagt Martina Schmidt am Tag vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Die Butenjeveranerin wünscht nichts mehr, als dass das Wahlergebnis klar und deutlich ist – und dass Donald Trump danach nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist.

Martina Schmidt (55), war 1987 aus Jever in die USA ausgewandert, tat bis vor zehn Jahren Dienst bei der US-Luftwaffe. Sie lebt in Atlanta im Bundesstaat Georgia, einer Hochburg der Republikaner. 2016 herrschte dort Jubel, als Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Kandidatin der Demokraten Hillary Clinton nach einer spannenden Wahlnacht geschlagen hatte.

„Es steht viel auf dem Spiel bei dieser Wahl“, sagt Martina Schmidt: Unter Trump als Präsident sei der Ton in der Gesellschaft zunehmend aggressiver und harscher geworden. „Das sieht man in der Nachbarschaft, im Bekannten- und Freundeskreis: Man kann nicht mehr über Politik diskutieren, ohne dass es Riesen-Streit gibt und Freundschaften zerbrechen“, sagt sie.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Dass die US-Staaten untereinander uneins seien – das sei im Föderalismus normal und gewollt. „Aber nun haben wir vier Jahre lang einen Präsidenten gehabt, der das alles durch Hetze noch verschärft hat“, meint die Butenjeveranerin. Sie hofft, dass zumindest der Ton unter einem möglichen neuen Präsidenten Joe Biden wieder friedlicher und höflicher wird.

Doch für den Wahltag und danach befürchtet sie zunächst einmal, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt – auch in Georgia. Deshalb waren sie und ihre Familie bereits wählen. „Direkt am Wahltag in der Schlange zu stehen – das ist uns zu riskant. Und ist das nicht erschreckend, so etwas über die USA sagen zu müssen?“, fragt sie.

Die vier Jahre Präsidentschaft Trumps „gehen an die Substanz“. Sie hofft auf eine Beruhigung und vor allem „keine weitere Hetze und Spaltung“.