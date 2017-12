Bockhorn Weihnachtsmann, Weihnachtsbaum, Geschenke – auch in Syrien wird das Weihnachtsfest gefeiert. Wie es sich vom „deutschen“ Weihnachten unterscheidet und was die syrischen Muslime davon halten, erklärt unser syrischer Gastautor Ihab Alyazaji.

In der kalten Jahreszeit schenken uns die vielen Lichter Wärme – und bringen so auch etwas Wärme in die Herzen der Menschen. Zu Weihnachten hat man das Gefühl, die Häuser stünden im Wettbewerb, welches die schönsten Lichter trägt. Weihnachtsmärkte sind eine andere Welt. Sie transportieren für mich auch irgendwie ein bisschen Flair des Orients. Scharen von Menschen, viele Kinder, Weihnachtsplätzchen, Glühwein, ein Plausch hier und da – das alles erinnert mich an meine syrische Heimat.

Weihnachten und Neujahr nehmen in vielen Ländern der Welt einen hohen Stellenwert ein. Aber fast überall wird ein bisschen anders gefeiert. In Syrien ist Weihnachten ein gesetzlicher Feiertag, an dem vor allem Vertreter der religiösen Gemeinschaften Grüße austauschen und sich besuchen.

Über die NWZ-Serie „Neuland“ In der Serie „Neuland“ schreibt Ihab Alyazaji (38), geflüchteter Journalist aus Syrien, in der Nordwest-Zeitung über das Leben in seiner neuen Heimat. Er flüchtete 2015 mit seiner Frau nach Deutschland. Jetzt lebt er in der Gemeinde Bockhorn. In der „Neuland“-Serie wird er über seine Erlebnisse in Deutschland schreiben und das Leben hier mit dem Leben in Syrien vergleichen. Zusammen mit dem NWZ-Redakteur Christopher Hanraets bildet Ihab Alyazaji ein Reportertandem im Projekt „Newscomer“, das sich zum Ziel gesetzt hat, geflüchtete Journalisten in deutschen Zeitungen zu Wort kommen zu lassen. Eine arabische Version des Textes und alle anderen Artikel von Ihab Alyazaji finden Sie im Internet unter www.nwzonline.de/neuland

Wie in Deutschland werden in Syrien öffentliche Plätze, Straßen, Märkte und Geschäfte festlich geschmückt – vor allem natürlich in den christlich geprägten Gegenden. Weihnachten wird in Syrien von zahlreichen Familienfeiern und Bräuchen begleitet. Es werden Weihnachtsbäume geschmückt, Geschenke ausgetauscht, und es kommt üppiges Essen auf den Tisch. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei. Die vielen Muslime teilen das Fest mit den Christen, stellen Weihnachtsbäume auf und wünschen den Christen alles Gute.

In Syrien treffen sich die Mitglieder einer Familie normalerweise im Haus des Großvaters. Dort findet das große Weihnachtsbankett statt. Dazu gehören traditionelle syrische Gerichte, aber das Wichtigste ist: Die Speisen müssen weiß sein. Deshalb werden sie mit viel Joghurt, Sahne oder ähnlichem gekocht. Die weiße Farbe des Essens steht für den Frieden, das Gute und den Optimismus für den Beginn des neuen Jahres.

Der Baum ist beim syrischen Weihnachtsfest zweitrangig. Viel wichtiger ist die Tradition der Weihnachtskrippe. Die Nachbildung der Geburt Christi hat eine viel längere Tradition in Syrien als der Christbaum und hat deshalb Priorität. Der Baum wird aber ähnlich wie in Deutschland mit Kugeln in verschiedenen Größen und Farben, Glocken, Ketten und Lichtern geschmückt. Der Stern an der Spitze des Baumes symbolisiert den Stern von Bethlehem, der den heiligen drei Königen den Weg zeigte. Die Weihnachtskrippe und die Geschenke, die auch an Heiligabend überreicht und ausgepackt werden, werden unter den Baum gestellt.

Selina, die Tochter von Ihab Alyazaji, freut sich über ihre Geschenke. Bild: Alyazaji

Auch ich stelle jedes Jahr einen Weihnachtsbaum in meine Wohnung und schmücke die Fenster mit Lichtern und Sternen. Das freut besonders meine zweijährige Tochter Selina. Hoffen wir, dass das neue Jahr Frieden nicht nur für meine Heimat, sondern auch für alle anderen Länder bringt.

Den Autor erreichen Sie unter alyazaji@infoautor.de