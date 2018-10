Bockhorn /Zetel Die Gemeinde Zetel soll eine Biosphärenreservatsgemeinde als Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer werden. Bockhorn dagegen nicht. Das haben die Räte der Gemeinden selbst so entschieden. Die NWZ hat sich die Gründe für diese Entscheidungen einmal genauer angesehen.

Zetel sagt Ja

In Zetel kam die Initiative von der CDU. Bereits im Juni 2017 hatten die Christdemokraten den Antrag gestellt, dass die Gemeinde Teil des Naturerbes Wattenmeer wird. „Durch die Lage direkt am Jadebusen und durch seinen schmalen Küstenstreifen versteht sich die Gemeinde Zetel seit jeher als Teil dieser einzigartigen Landschaft“, erklärte Jörg Mondorf in der Antragsbegründung.

Weiter heißt es darin: „Die Klassifizierung als Biosphärenreservatsgemeinde fällt nicht nur zum Nutzen und zum Wohl der Gemeinde aus, sondern dient auch der besonders schützenswerten Natur und Landschaft im Nationalpark. Entsprechend groß muss das Interesse der Gemeinde Zetel sein.“ Und das war es auch. Einstimmig haben die Ratsmitglieder in der Dezember-Sitzung beschlossen, dass Kooperationsgespräche mit der Nationalparkverwaltung aufgenommen werden sollten. Der Prozess der „Eingemeindung“ Zetels in das Biosphärenreservat läuft.

Die CDU Zetel bezweckte mit ihrem Antrag, „das Angebot des Naturerlebnisses für Einheimische und Besucher durch die vertraglich fixierte Zusammenarbeit auszubauen“, ebenso wie auch den Schutz von Natur und Landschaft.

Die Kooperationsvereinbarung solle der „Förderung des Fremdenverkehrs“ dienen, „ohne Massentourismus auszulösen“. Die Gemeinde Zetel könne auch damit Werbung machen und zum Beispiel heimische Produkte vermarkten. „Dadurch wird unsere Heimat gestärkt und die Umwelt geschützt.“

Bockhorn sagt Nein

Ganz anders sieht das die CDU in Bockhorn für ihre Gemeinde. Dort haben die Christdemokraten zusammen mit der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) verhindert, dass die Gemeinde Bockhorn Kooperationsgespräche mit der Nationalparkverwaltung aufnimmt, um Teil des Biosphärenreservats Wattenmeer zu werden.

Im öffentlichen Ausschuss Finanzen, Wirtschafts- und Tourismusförderung im Mai haben sich die Politiker mit einer Mehrheit von CDU und UWG gegen den Vorschlag der Gemeindeverwaltung entschieden, Gespräche mit der Nationalparkverwaltung aufzunehmen.

In einer Pressemitteilung haben die Fraktionen anschließend noch einmal ihre Gründe dargelegt. Darin hieß es: „CDU und UWG sprechen sich aus gutem Grund gegen den Beitritt zum Biosphärenreservat aus. Wir sind als sogenanntes Grundzentrum im Rahmen des Landesraumordnungsprogramms ohnehin stark in unseren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Zudem haben wir bereits auf dem Gemeindegebiet umfangreich Flächen als Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebiet ausgewiesen.“ Wenn eine Gemeinde zum Biosphärenreservat gehöre, würden der Schutzzweck und die Ziele für Pflege und Entwicklung des Biosphärenreservates rechtlich gesichert werden. Dazu meinen CDU und UWG: „Die Verwaltung ist der für das Biosphärenreservat zuständigen Landesbehörde zuzuordnen. Das bedeutet, dass bei Entwicklungsmaßnahmen für die Gemeinde ein weiterer Akteur zu berücksichtigen ist. Wir wollen unserer Gemeinde nicht noch mehr Fesseln anlegen, sich zu entwickeln. Die Ausweisung neuer Baugebiete oder neuer Gewerbegebiete soll nicht noch mehr als ohnehin schon von externen Interessensträgern abhängig sein.“

In Bockhorn ist das Thema aber nicht für alle Ewigkeit entschieden, es kann nach einer Frist von einem halben Jahr wieder auf die Tagesordnung der Politik kommen. Einen solchen Antrag hat der parteilose Ratsherr Rolf Scherer bereits gestellt.

Lies sieht große Chance

Der Umweltminister des Landes Niedersachsen, Olaf Lies, spricht sich für den Beitritt der Gemeinden zum Biosphärenreservat aus. In einem Schreiben an die niedersächsischen Küsten -und Inselkommunen, das der Nordwest-Zeitung vorliegt, heißt es: „Das Wattenmeer, als Unesco-Weltnaturerbe ausgezeichnet, genießt wegen seines universellen Wertes weltweite Anerkennung. Aber auch die Gebiete hinter dem Deich stellen mit ihren vielen kulturellen und natürlichen Eigenheiten eine Besonderheit dar. Leider fehlt für diese Gebiete noch eine vergleichbare internationale Anerkennung. Um dieses zu ändern (...) läuft seit 2014 eine Initiative des Landes Niedersachsen, vertreten durch die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. Mit einer Erweiterung der Entwicklungszone des Unesco-Biosphärenreservates soll die Landschaft hinter dem Deich mit dem Weltnaturerbe strategisch verbunden werden.“ Lies schreibt: „Ich sehe hierin eine große Chance für unsere Küstenregion.“ Im Januar kommenden Jahres werde es eine Auftaktveranstaltung geben.

Öffentlicher Vortrag in Zetel Einen Vortrag zum Thema Biosphärenreservatsgemeinden hält der Leiter der Nationalparkverwaltung, Peter Südbeck, am Donnerstag, 11. Oktober, im Rathaus der Gemeinde Zetel. Der Experte kommt auf Einladung der Gemeinde zur öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus am Ohrbült.