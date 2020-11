Corona-Krise in Friesland: Quarantäne für Kita an der Wiese in Büppel ausgeweitet

Büppel Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bestimmt, dass sich alle Personen in Quarantäne begeben müssen, die im selben Haushalt leben wie die Kinder beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita an der Wiese in Büppel. In der Krippe sowie im separaten Bereich des Kindergartens waren vergangene Woche jeweils eine Person positiv auf das Coronavirus getestet und für alle Kinder sowie je ein Elternteil und die Mitarbeiter Quarantäne angeordnet worden.

Nach Prüfung der Infektionsketten hat das Gesundheitsamt die Ausweitung der Quarantäne veranlasst. Die Haushalte wurden vom Gesundheitsamt über die Einrichtung informiert. So konnte eine umgehende Kontaktaufnahme erfolgen, um eine mögliche weitere Ausbreitung der Infektion zu unterbrechen, so der Landkreis.

