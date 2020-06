Menschen: Viel Freude daran, anderen zu helfen

Cäciliengroden Ihre Familie stand für Elisabeth Przybilla, geborene Nowack, stets an erster Stelle. Sie liebte es, solange es ihre Kräfte zuließen, die drei Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel mit leckeren Mahlzeiten und frischem Backwerk zu verwöhnen, ihre Tortenkreationen sind in der Familie legendär. An diesem 29. Juni ist ihr 90. Geburtstag und Elisabeth Przybilla freut sich auf viel Besuch.

Die Jubilarin wurde im oberschlesischen Kreis Hindenburg geboren, sie wuchs bei ihren Großeltern in Dünnenfeld auf, denn im Elternhaus wurde es mit 13 Kindern sehr eng. Bei den Großeltern fühlte sie sich sehr wohl, bis der Krieg für eine harte Zäsur sorgte: Elisabeth musste mit der Oma nach Bayern fliehen, den Opa hat sie nie wiedergesehen. Dort lernte sie auch ihren Mann Ernst kennen.

Das junge Paar lebte im Haus der Großeltern, bis 1959 alle Einwohner die polnische Staatsbürgerschaft annehmen sollten. Damals verließ das junge Paar mit zwei Kindern die Heimat und zog in den Kreis Cottbus (DDR). Elisabeth Przybilla arbeitet damals im Braunkohlebergwerk „Schwarze Pumpe“, sie erinnert sich an harte Arbeit.

Im Juli 1961, kurz vor dem Bau der Mauer, machte sich die junge Familie auf Drängen von Elisabeth Przybilla in den Westen auf – ganz einfach mit der S-Bahn. Doch die Familie wurde von der Polizei aufgegriffen und verhört. „Meine Mutter war in Tränen aufgelöst, als wir weiterfahren konnten“, erinnert sich ihre Tochter, damals elf Jahre alt.

Nach einem kurzen Aufenthalt im Lager in Marienfelde bei Berlin ging es nach Nordrhein-Westfalen, wo Elisabeth Przybilla in der Nähe von Recklinghausen zunächst als Haushälterin tätig war, während ihr Mann in der Zeche arbeitete. Später arbeiteten beide bei Opel. Mit 50 absolvierte sie eine Umschulung zur Altenpflegerin: „In dieser Arbeit ist sie aufgegangen, hat viel Freude erlebt“, erinnert sich ihre Tochter. Seit rund zwei Jahren benötigt die Seniorin dauerhaft Unterstützung ihrer Tochter.

