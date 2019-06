Dangast Das Bild ist Touristen und vor allem den Dangastern nur allzu vertraut: Kaum traut sich die Sonne heraus und wird es etwas wärmer, stauen sich von Dangast bis nach Langendamm die Autos. Der Küstenort ist dem Ansturm kaum gewachsen. Sind die Autofahrer endlich in Dangast angekommen, suchen sie verzweifelt nach einem freien Parkplatz.

Der Kurverein verlangt von der Stadtverwaltung, endlich eine Gesamtlösung für Dangasts Verkehrsprobleme zu entwickeln und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Darüber wird im zuständigen Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr am Montag, 17. Juni, 17 Uhr im Rathaus II, Zum Jadebusen 20, Langendamm diskutiert.

Einzelschritte reichten nicht mehr aus, sagen die Mitglieder des Kurvereins. Es brauche dringend ein Verkehrskonzept. Der Kurverein macht auch konkrete Vorschläge, was Teil eines solchen Konzepts sein könnte.

Beispielsweise soll Sorge dafür getragen werden, dass das Geschwindigkeitslimit von 30 Kilometern pro Stunde im Ort auch wirklich eingehalten werde. Außerdem regt der Kurverein an, in Zusammenarbeit mit privaten Grundstückseigentümern mehr Parkflächen auszuweisen. Zudem solle der Strandcampingplatz ertüchtigt werden. Nach Einschätzung des Vereins ließe sich dort die Zahl der Stellplätze um ein Viertel steigern. Vorstellen kann sich der Kurverein auch einen neuen, großen Parkplatz am Dangaster Ortseingang.

Darüber hinaus sollten alle Parkflächen mit entsprechenden Hinweisen und Schildern ausgestattet werden. Idealerweise werde ein Parkleitsystem eingerichtet.

Die Stadtverwaltung schlägt den Mitgliedern des Ausschusses vor, einen Arbeitskreis zu bilden, der sich mit den Verkehrsproblemen in Dangast befasst. Der Arbeitskreis solle „sich mit der Fragestellung beschäftigen, wie man dieses Thema gemeinsam mit der Politik und gegebenenfalls interessierten Kreisen grundsätzlich angehen will“, heißt es in der Beratungsvorlage der Stadtverwaltung.