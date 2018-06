Dangastermoor Für den Bahnhof in Dangastermoor ist der Zug wohl endgültig abgefahren: Dass dort in Zukunft wieder Züge halten könnten, erscheint zumindest ausgesprochen unwahrscheinlich. Im März hatte die Gruppe G6 im Vareler Stadtrat vorgeschlagen, in Dangastermoor einen Haltepunkt für die Bahn einzurichten, also quasi den alten Bahnhof wiederzubeleben – auch in der Hoffnung, so mehr Leute dazu bewegen zu können, ihr Fahrrad im Zug mitzunehmen und dann von Dangastermoor aus nach Dangast weiter zu radeln. Der erhoffte Effekt: Die am Wochenende oft verstopfte Straße „Am Jadebusen“ zu entlasten.

Ob das generell überhaupt möglich ist, hat Bauamtsleiter Jörg Kreikenbohm überprüft. Das Ergebnis: Es wird wohl nichts mit dem Bahnhalt. Beispielsweise müssen in einem Umkreis von 1,5 Kilometer mindestens 2800 Menschen leben. Das ist in Dangastermoor tatsächlich der Fall. Eng wird es dagegen schon beim nächsten Punkt: Der nächste Bahnhof muss mindestens drei Kilometer entfernt sein. Bis zum Bahnhof Varel sind es 2,9 Kilometer. Etwas zu wenig, aber sicherlich kein Problem, über das sich nicht reden ließe.

Schwieriger wird es aber bei einem anderen Kriterium: Es muss garantiert werden, dass die Fahrpläne in den Verkehrsknotenpunkten nicht gefährdet werden, damit die Passagiere auch weiterhin pünktlich ihre Anschlusszüge erreichen. Das kann laut Kreikenbohm in Dangastermoor aber nicht gewährleistet werden. In Jaderberg dagegen, wo der Bahnhalt reaktiviert wird, funktioniert das, weil dort gleichzeitig die Strecke für höhere Geschwindigkeiten ausgebaut wird. Dadurch kann der Zeitverlust kompensiert werden.

Weiterer Knackpunkt sind die Kosten: Etwa zwei Millionen Euro müsste man für einen neuen Bahnhalt schon in die Hand nehmen. Drei Viertel der Kosten könnten laut Kreikenbohm vom Land Niedersachsen übernommen werden – bleiben aber immer noch 500 000 Euro, die aus der Stadtkasse bezahlt werden müssten.

Das Geld reicht wohlgemerkt nur für die absolute Grundausstattung eines Bahnhalts – nämlich für zwei Bahnsteige. Dazu kommen noch Planungskosten, Fahrradständer, eine Überführung und möglicherweise eine Fußgängerampel. Außerdem gibt es keine Flächen. Es käme also viel Geld zusammen für eine Maßnahme, deren Nutzen eher unklar ist.

In der letzten Sitzung des Bauausschusses sprach sich daher Ratsherr Alexander Westerman dafür aus, lieber den Busverkehr Richtung Dangast zu stärken, etwa indem man Kombitickets anbiete, mit denen man nicht nur den Bus nach Dangast benutzen kann, sondern auch ermäßigt ins Quellbad kommt.

Aktuell fahren in der Woche vom Vareler Bahnhof aus von 9 bis 17 Uhr etwa alle zwei Stunden Busse nach Dangast. Samstags fahren vier Busse nach Dangast, am Sonntag keiner, weil es sich für das Busunternehmen nicht lohnt.