Flagge für den Einsatz

Wittmunds Bürgermeister Rolf Clausen wünscht den Soldatinnen und Soldaten alles Gute für den kommenden Einsatz des Taktischen Luftwaffengeschwaders Richthofen: Mittwochnachmittag übergab Rolf Clausen die Wittmunder Flagge an Oberstleutnant Sebastian Fiedler, der als Kontingentführer für das Verstärkte Air Policing im Baltikum Estland eingesetzt wird. Das Verstärkte Air Policing wird in Verantwortung des Luftwaffengeschwaders 71 Richthofen mit bis zu sechs Eurofightern von August bis Januar 2021 stattfinden. Die Mannschaft des Geschwaders wird in dieser Zeit die Luftraumüberwachung der baltischen Staaten im Rahmen der NATO Forderung sicherstellen. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit der Stadt Wittmund und seinen Bürgerinnen und Bürgern mit den Richthofenern, erklärte der Bürgermeister. Die Wittmunder Flagge wird ihren Platz auf dem Militärflugplatz Ämari und ein Stück Heimat vermitteln, finden, kündigte Fiedler an.