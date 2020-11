Freundschafts-Pflege

Sandes stellvertretender Bürgermeister Michael Ramke (links) hat bei einem privaten Besuch vor dem Lockdown die Partnerschaft der Gemeinde mit Ueckermünde gepflegt: „Grund des Besuchs war unter anderem eine Rückbesinnung auf die Anfänge der Partnerschaft mit einem Besuch einer Delegation 1990, der ich damals angehörte – also vor 30 Jahren. Damals wurden zahlreiche Kontakte geknüpft und die Basis für eine Freundschaft beider Orte gelegt, aus der sich eine echte Partnerschaft entwickelte“, so Ramke. Zur Erinnerung überreichte er dem Bürgermeister von Ueckermünde, Jürgen Kliewe, eine druckfrische neue Gemeindeflagge. „Leider sind in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie persönliche Beziehungen zwischen Sande und Ueckermünde sehr eingeschränkt, jedoch hoffen beide Seiten auf ein baldiges Wiedersehen“, so Ramke. BILD:

