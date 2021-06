Zwischenergebnisse aus dem Landkreis: Friesland-Check: Jeveraner genervt von Krähen

Jeverland Leben Sie gern im Landkreis Friesland und speziell in ihrer Stadt oder Gemeinde? Gibt es vor Ort genug Angebote für Kinder? Wie bewerten Sie die medizinische Versorgung? Und gefällt ihnen das gastronomische Angebot?

All das will die NWZ bei ihrem großen Friesland-Check wissen. Die Antworten von möglichst vielen Teilnehmern an der großen Online-Umfrage sollen am Ende ein möglichst repräsentatives Bild zur Lebensqualität und Infrastruktur aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ergeben.

Machen Sie mit! Der Friesland-Check ist ei­ne gemeinsame Aktion vom Jeverschen Wochenblatt und der Nordwest-Zeitung und läuft noch knapp zwei Wochen. Bis Sonntag, 20. Juni, können Sie an der Online-Umfrage zur Lebensqualität in Friesland teilnehmen. Die Ergebnisse präsentieren wir Ihnen ab dem 3. Juli. Stand Montagmittag haben sich bisher 2318 Leserinnen und Leser an der Aktion beteiligt. Die Umfrage ist anonym. Je mehr Friesländer am Friesland-Check teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Hier geht es zur Umfrage: www.nwzonline.de/friesland-check-umfrage

Mehr als 2300 Leserinnen und Leser haben sich bereits beteiligt; etliche haben neben der Punktevergabe auch Wünsche und Kritik formuliert. Hier gibt es ein erstes Zwischenergebnis aus dem Jeverland.

Jever

Die Kreisstadt hat einiges an Potenzial – und an Verbesserungspotenzial. Ein Daueraufreger sind die Saatkrähen: „Die Lebensqualität in Jever wird immer schlechter, da die Verbreitung der Krähen stetig steigt“, schreibt ein Leser. Außerdem ist im Umkreis der von den Krähen besetzten Bäume alles zugekotet. Kein schönes Stadtbild.“ Thema Einzelhandel: „Die Geschäfte in Jever sind nur für die Generation ü50 bzw. für Touristen betretenswert“, so ein anderer Leser oder Leserin. Kritik gibt’s auch am Wohnen: „Die Mieten sind zu hoch, Eigentum/Häuser zu teuer.“ Zur Gesundheit: „Mit der ärztlichen Versorgung hapert es, Jever hat zu wenig Fachärzte.“

Es gibt auch viel Lob: „Es lebt sich gut in Jever: kurze Wege, das gastronomische Angebot ist gut. Die Stadt muss aber sauberer werden.“

Schortens

Vieles von dem, was in Jever kritisiert wird, kritisieren auch die Schortenser: Die zu hohen Mieten, die unzureichende ärztliche Versorgung, die technisch rückständige Stadtverwaltung (Digitalisierung) und die fehlende Vielfalt in Einzelhandel und Gastronomie. Baupolitik: „Es wird leider alles dichtgebaut in Schortens“. Und: „Schortens verbaut sich gerade seinen charmanten Kleinstadtcharakter.“ „Die Neubauten kann sich niemand leisten.“ Ausbaupotenzial sehen viele bei den Radwegen, beim Veranstaltungsprogramm vor allem für Kinder und Jugendliche. Auch kommen die Bedürfnisse Behinderter zu kurz.

Sande

Sande hat zwar ein Krankenhaus – aber in der Gemeinde fehlen Ärzte und Fachärzte, heißt es in einigen Beiträgen. Viele loben die Lebensqualität und den dörflichen Charme Sandes. Wünsche sind mehr Baugebiete, mehr Einzelhandel und mehr Kultur: „Wenn Mozart nichts macht, macht keiner was.“ Bemängelt wird der verkehr in Sande: „Kein Schutz vor Belastungen durch Verkehr und Umwelt. Hubschrauber, Flugzeuge, steigende Autozahlen und Raser.“

Wangerland

Das Wangerland lebt maßgeblich vom Tourismus. Daher gibt es viele Anregungen und Kritik besonders dazu: „Förderung des sanften Tourismus und keine Genehmigung von neuen Bettenburgen. „Keine weiteren Zweitwohnungen und Zweithäuser- Besitzer mehr zulassen.“ „Schafft bezahlbaren Wohnraum anstelle von Ferienwohnungen.“ „Es werden viel zu viel Ferienwohnungen und Häuser im Wangerland gebaut. Die Infrastruktur gibt das überhaupt nicht her. Massentourismus bald wie am Ballermann.“ Kritisiert wird, „dass das Geld nur in die Küstenorte fließt und die kleineren Dörfer oft auf der Strecke bleiben“. Auch der Einzelhandel, der ÖPNV, die Radwege, die Windkraft stehen in der Kritik. Und ein anderer meint: „Ist schon in Ordnung so im Wangerland.“