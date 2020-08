Corona-Pandemie: Bündnis will als Mutmacher den Gemeinsinn fördern

Friesland Der Kreisausschuss des Landkreises Friesland hat jetzt einstimmig beschlossen, dem Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ beizutreten und damit den Zusammenhalt der Gesellschaft während und infolge der Corona-Pandemie als Bündnispartner zu unterstützen. Die Niedersächsische Staatskanzlei hat inzwischen mitgeteilt, dass der Landkreis Friesland als offizieller Partner registriert wurde.

„Die Corona-Pandemie hat uns in Friesland und ganz Niedersachsen in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt und wird es auch weiterhin. Unser Alltag hat sich verändert und unser Miteinander. Diese Krise lässt sich nur gemeinsam bewältigen und dies geschieht in Friesland jeden Tag – um ein Zeichen für den Zusammenhalt in Friesland und Niedersachsen zu setzen und gemeinsam weiter Antrieb zu geben, hat sich der Landkreis jetzt dem Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ angeschlossen“, so Landrat Sven Ambrosy.

Das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Politik und Zivilgesellschaft und ist eine offene, lebendige und vielfältige Allianz, der sich alle, die für eine freiheitliche, solidarische, tolerante und demokratische Gesellschaft einstehen, anschließen können. „Niedersachsen hält zusammen“ versteht sich in Corona-Zeiten als Mutmacher und vermittelt die Botschaft: Niemand wird vergessen.

Frieslands Landrat Sven Ambrosy betont, dass auch dies zeigt, wie selbstverständlich in Friesland Mitmenschlichkeit ist: „Das Bündnis soll insbesondere Menschen unterstützen, die von der Krise besonders betroffen sind. Es schafft eine Plattform zum Austausch und zur weiteren Stärkung von Gemeinschaft und gemeinsamen Handeln.