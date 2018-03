Friesland Die „Stunde der Erde“, die Earth hour, schlägt am Samstag, 24. März, um 20.30 Uhr. Zum zwölften Mal, seit der World Wildlife Found (WWF) 2007 erstmals in Australien dazu aufrief, eine Stunde lang das Licht auszuschalten und ein Zeichen für das Weltklima zu setzen, bleibt es inzwischen rund um den Globus dunkel. Vor allem an erleuchteten Wahrzeichen, großen Firmengebäuden und im Licht stehenden öffentlichen Einrichtungen geht für 60 Minuten das Licht aus.

Bewusstsein ändern

Mehr als 7000 Städte in 180 Ländern der Welt beteiligen sich. Buchstäblich ein kleines Licht ist der Landkreis Friesland, der die Aktion zusammen mit seinen Städten und Gemeinden unterstützt. „Ja“, räumt Landrat Sven Ambrosy ein, „das ist Symbolpolitik. Aber manchmal braucht es eben Symbole, wo eine Bewusstseinsänderung nötig ist.“ Friesland sei als Küstenregion vom Klimawandel unmittelbar betroffen. Deiche könnte man nur bis zu einem gewissen Grad erhöhen. „Bevor wir hier alle nur noch reagieren können, sollten wir agieren“, sagt Ambrosy.

„Der Klimawandel ist real und er passiert genau jetzt“, sagt auch Frieslands Klimaschutzbeauftragte Marisa Eckberg. Neben den Städten und Gemeinden Frieslands ist natürlich auch jeder Bürger eingeladen, bei der Aktion mitzumachen und von 20.30 bis 21.30 Uhr zu Hause die Lichter auszuschalten.

Gebäude im Dunklen

Natürlich soll es nicht bei dieser einen Stunde bleiben, sagt Marisa Eckberg. Ziel soll sein, den Gedanken des Energiesparens an 365 Tagen im Jahr weiterzutragen und die Bürger dazu zu bringen, ihr Verhalten generell zu überdenken.

Die Bürgermeister und Fachbereichsleiter der Städte und Gemeinden wiesen darauf hin, dass bereits an vielen kleinen Stellschrauben gedreht wird: Viele Gebäude wurden und werden energetisch saniert, Straßenbeleuchtung auf energiesparende Varianten umgerüstet, Blühwiesen für Insekten angelegt, wo es geht auf Plastik verzichtet, der faire Handel forciert. . .

In Frieslands Städten und Gemeinden ist die Earth Hour natürlich lange nicht so spektakulär, als würde man beim Eiffelturm die Beleuchtung ausschalten, sagt Wangerlands Bürgermeister Björn Mühlena. In Friesland sind es nur öffentliche Gebäude, die eine Stunde im Dunklen liegen. Natürlich auch nur da, wo nichts dagegen spricht. In Turnhallen, Theatern oder anderen Gebäuden, in denen Veranstaltungen stattfinden, bleibt das Licht natürlich an.