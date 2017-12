Friesland Die Gesundheitsvorsorge ist einer der großen Schwerpunkte in der Arbeit des Landkreises Friesland, sagte Landrat Sven Ambrosy jetzt in seiner Jahresbilanz. Rund 100 Millionen Euro ist allein der Jahresetat für die Kreiskrankenhäuser groß, in denen in Sande und Varel insgesamt mehr als 1600 Mitarbeiter beschäftigt sind. Weitere sechs Millionen Euro umfasst der Haushalt für den Rettungsdienst Friesland.

Es wird viel gebaut

Die Hebammenzentrale ist dabei nur ein kleiner Baustein in der Gesundheitspolitik des Landkreises, aber die Zentrale sei ein Ausdruck dafür, wie der Landkreis versucht, im ländlichen Raum Standards zu erhalten.

In Sanderbusch geht es 2018 mit dem dritten Bauabschnitt weiter, der bald fertiggestellt wird. Dabei entsteht ein neues Bettenhaus und die Pflege wird restrukturiert und dabei die Patientenzimmer erneuert. Der vierte Bauabschnitt am Nordwest-Krankenhaus ist inzwischen auch architektonisch beschlossen, 2018 steht der Baubeginn an.

In diesem Abschnitt werden der Eingangsbereich mit den Sozialräumen für das Pflegepersonal erneuert und die Radiologie erhält mehr Fläche. Der fünfte Bauabschnitt, mit dem mehr Bettenkapazität geschaffen werden soll, ist zusätzlich in Planung, sagte Ambrosy.

Ein umfangreiches Sanierungs- und Modernisierungspaket werde auch im Vareler St. Johannes-Krankenhaus, das Teil der Friesland-Kliniken ist, geschnürt. Das Krankenhaus mit seinem 150 Jahre alten Haupthaus werde in allen Bereichen komplett saniert und modernisiert, sagte Ambrosy. Teil der Modernisierung ist unter anderem der Neubau eines zentralisierten Bettenhauses. Man habe die Pläne bereits grob mit dem Land abgesteckt. Ziel der Sanierung sei vor allem, die Funktionen besser zu bündeln und so auch die Wirtschaftlichkeit des Hauses zu verbessern.

Ambrosy sprach von einem Investitionsvorhaben in einer Größenordnung von mehreren Dutzend Millionen. Spätestens bei der Grundsteinlegung werde wohl der letzte Skeptiker vom Sinn der Zusammenlegung der beiden Krankenhäuser in Sande und Varel überzeugt sein, meint Ambrosy.

Der Landrat erklärte, dass Zusammenführung nicht immer weniger bedeute, sondern auch erhebliche Verbesserungen bedeuten kann: So konnte das Traumazentrum für ältere Menschen in Zusammenarbeit der Inneren Medizin entwickelt werden. Das ging nur mit dem Zusammenschluss, so Ambrosy. Das sei eine erhebliche Verbesserung für die Versorgung älterere Menschen im ländlichen Raum. Das Traumazentrum sei gezielt in Varel angesiedelt worden, weil dort auch die Geriatrie verortet sei.

Hebammenzentrale

Die Hebammenzentrale werde als freiwillige Ausgabe ebenfalls vom Landkreis Friesland getragen. 60 000 Euro sind für den Betrieb der Hebammenzentrale im Kreishaushalt angesetzt. Auch das sei beim St. Johannes angesiedelt, weil sich dort auch das Medizinische Versorgungszentrum Kindermedizin wie auch das Familienzentrum befinde. Mit der Geburtshilfe haben man dort auch mit den stationären Hebammen einen Ansatzpunkt. Die Hebammenzentrale soll Planung, Koordinierung und andere Dienstleistungen bündeln.