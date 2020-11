Gleichstellungsbeauftragte Frieslands: Grüne Sättel gegen Gewalt an Frauen

Friesland Zum Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November starten der Kreispräventionsrat und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Elke Rohlfs-Jacob eine frieslandweite Sattelschoner-Aktion. „Vor allem in Corona-Zeiten dürfen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen keine Tabuthemen sein“, sagt Elke Rohlfs-Jacob.

Die grünen Sattelschoner können Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet kostenlos bestellen unter dem Link: www.friesland.de/aktion-gegen-gewalt

Gemeinsam mit Ann-Kathrin Wehmeyer vom Kreispräventionsrat möchte sie auf diese Themen aufmerksam machen. Sie haben Sattelschoner für Fahrräder bedrucken lassen, die an Bürgerinnen und Bürger verteilt werden. „Die Gestaltung ist so gewählt, dass sie auffällt und Menschen dazu bringt, stehen zu bleiben und die Informationen zu lesen, die auf den Sattelschonern stehen“, glauben Elke Rohlfs-Jacob und Ann-Kathrin Wehmeyer.

Die Sattelschoner-Aktion ist vom Arbeitskreis „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt“ initiiert worden. Der Arbeitskreis wird von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Varel geleitet und organisiert. Der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises – Polizei, Beratungsstellen, Schulen – wirbt im Südkreis für die Sattelschoner-Aktion. Elke Rohlfs-Jacob und Ann-Kathrin Wehmeyer nehmen ebenfalls an dem Arbeitskreis teil und machen im Nordkreis auf die Aktion und auf die Themen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

