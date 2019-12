Friesland Die Mahnung der Finanzbehörden, der Landkreis plane mit zu hohen Steuereinnahmen, hat sich offensichtlich als unbegründet erwiesen: Tatsächlich sind die Steuereinnahmen 2019 in allen Bereichen gestiegen – und zwar um beachtliche neun Prozent. Und 2020 wachsen sie voraussichtlich nochmals um neun Prozent. Sogar die finanzielle Grundausstattung vom Land – die so genannten Schlüsselzuweisungen – nehmen um 13,8 Prozent zu.

Eckdaten des Kreis-Haushalts 2020 Der Landkreis Friesland rechnet für 2020 im Ergebnishaushalt mit Einnahmen von 203,5 Millionen Euro – 1,08 Mio. Euro weniger als 2019; dem gegenüber stehen Ausgaben von 197,6 Millionen Euro. Davon sind 37,6 Mio. Euro Personalkosten, 36 Mio. Euro Sozialleistungen u.a. Jugendhilfe und Jobcenter, 7,5 Mio. Euro für Bauunterhaltung. Die Kreisumlage von 50 Punkten bringt 54,6 Millionen Euro. Mit der Kreisumlage finanzieren die Städte und Gemeinden den Kreis mit.

Der Landkreis Friesland steht im Gegensatz zu den meisten seiner Städte und Gemeinden finanziell blendend da. Die Einnahmen sind deshalb so gut, weil Frieslands Wirtschaft wächst – um acht bis neun Prozent. Friesland ist gemeinsam mit der Wesermarsch im dritten Jahr in Folge unten den Kommunen in Niedersachsen mit dem größten Zuwachs. Deutschlandweit zählt Friesland unter den 401 Landkreisen und kreisfreien Städten beim Wachstum zu den Top-5-Kommunen, berichtet Landrat Sven Ambrosy.

Dass Friesland wirtschaftlich zulegt, zeigt auch die Kreisumlage. Das ist die Abgabe, mit der die Städte und Gemeinden den Landkreis mitfinanzieren. Die drückt jede Kommune gemäß ihrer Steuerkraft ab. Ein Kreisumlagepunkt war in Niedersachsen stets rund eine Million Euro wert. Inzwischen ist ein Punkt 1,4 Millionen Euro wert. Davon war Friesland lange Zeit meilenweit entfernt, die Messzahl lag einst bei mickrigen 430 000 Euro pro Umlagepunkt. Doch inzwischen hat der Landkreis Friesland die Millionen-Marke geknackt und liegt bei 1,12 Millionen Euro pro Punkt. Die Bürgermeister fordern entsprechend ih­ren Anteil am Erfolg.

Dennoch wird es keinen Ausgleich für die Städte und Gemeinden geben. Der Grund: Der Landkreis macht 2020 Minus – rund 6,8 Millionen Euro. Die fängt er durch Steuer-Mehreinnahmen von 4,5 Millionen Euro und liquide Mittel aus 2019 auf.

Allerdings: Die Situation, dass die Steuerquellen sprudeln wie noch nie und gleichzeitig die acht Bürgermeister im Landkreis klagen, dass sie mit dem Geld nicht hinkommen, ist den Bürgern und Steuerzahlern nur schwer verständlich zu machen. Wenn der Jahresabschluss 2020 besser ist, sollen die Überschüsse mit den Kommunen geteilt werden, kündigt der Landrat an.

Der Landkreis verweist in diesem Zusammenhang stets darauf, dass die Städte und Gemeinden durch seine Bautätigkeit profitieren: Durch die Schulsanierung zum Beispiel, und ab 2020 durch den Breitbandausbau.

Die Bürgermeister der acht Städte und Gemeinden haben angesichts der blendenden Finanzlage des Landkreises auch in diesem Dezember Kreistag und Verwaltung aufgefordert, die Kreisumlage zu senken, damit sie einen finanziellen Spielraum zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben erhalten.