Friesland Die rot-gelb-grüne Mehrheitsgruppe im Kreistag Friesland will Eltern von Kindern in der Sekundarstufe II bei den Fahrtkosten entlasten.

Als Ergebnis der gemeinsamen Haushaltsklausur von SPD, Grünen und FDP im Kreistag teilte Ulrike Schlieper (SPD) nun mit, dass es „unabhängig vom Einkommen der Eltern eine anteilige Erstattung der Kosten für eine Schülerkarte für Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe II geben soll, wenn der ÖPNV genutzt wird“. In der Summe seien das geschätzt gut 600 000 Euro.

Schulbus for FRI Unter diesem Titel läuft eine Online-Petition für kostenlose Schülerbeförderung für alle Schuljahrgänge in Friesland. Aktuell haben 1274 Unterstützer sie unterschrieben. www.openpetition.de/!schulbusforfri

„Diese Entscheidung ist uns gar nicht so schwer gefallen, weil wir wollen, dass noch mehr Menschen im Landkreis, in diesem Fall die Schüler der Sekundarstufe II, den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Dadurch stärken wir den ÖPNV im Landkreis, der durch den Nahverkehrsplan ab dem nächsten Fahrplanwechsel auch deutlich attraktiver wird“, so Schlieper.

Die Idee hatte die CDU im Kreis auf den Tisch gebracht: Sie hatte beantragt, kostenlose Schülerbeförderung für alle Jahrgangsstufen zu prüfen und im Haushalt 2020 einzuplanen. Das Ziel: Familien sollen entlastet werden – und zwar durch kostenlose Busfahrkarten aller Jugendlichen ab Jahrgang 10 für Fahrten in die Oberstufe und die Berufsschule.

Die Mehrheitsgruppe hatte die Fahrkostenfreiheit für alle abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass dafür das Land zuständig sei. Im CDU-Antrag geht es um gut 1,3 Millionen Euro, „die man nicht ohne Not“ ausgeben wolle, hatte Mehrheitsgruppen-Sprecherin Schlieper das Nein begründet.

Nun hat die Ampel-Mehrheit ihren Vorschlag einer anteiligen Fahrtkostenerstattung in die Haushaltsberatungen eingebracht.

„Trotzdem bleiben wir bei unserer Forderung, dass die Landesregierung aus SPD und CDU endlich ihr Versprechen einlöst, auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte kostenlose Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II zu übernehmen“, so Schlieper. „Wir wollen durch das zögerliche Handeln der Landesregierung nicht ein weiteres Jahr verlieren und für den Individualverkehr der Schülerinnen und Schüler eine klimafreundliche Alternative bieten“, sagt dazu Martina Esser (Grüne).

Rot-Gelb-Grün in Friesland erwarte, dass das Land eine Regelung findet und den Kreis von den 600 000 Euro Vorleistung wieder entlastet.