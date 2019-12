Friesland Die Situation ist die gleiche – doch diesmal treten die Friesländer Bürgermeister leiser auf: Sie haben angesichts des finanziell glänzend dastehenden Kreis-Haushalts diesmal ein Schreiben an Kreisverwaltung und Kreistag geschickt, statt wie 2017 eine öffentliche Stellungnahme abzugeben.

Doch der Effekt ist letztlich derselbe: In Kreisverwaltung und Kreistag herrscht Verdruss über die Forderungen der Bürgermeister.

Die Kreisumlage ist die Abgabe der Städte und Gemeinden an den Kreis, mit dem sie seine Arbeit mitfinanzieren. 2018 betrug sie 49,4 Millionen Euro, 2019 dann 51,7 Millionen Euro und für 2020 erwartet der Landkreis 54,6 Millionen Euro. Dass das Volumen der Kreisumlage munter steigt, liegt daran, dass die Wirtschaft brummt und die Steuerkraft der Städte und Gemeinden als eine Berechnungsgrundlage der Kreisumlage ebenfalls stetig wächst.

Wie schon im Dezember 2017 fordern die acht Bürgermeister auch jetzt eine Senkung der Kreisumlage: Und zwar von 50 auf 48 Punkte beziehungsweise eine Deckelung der Abgabe auf insgesamt 51 Millionen Euro.

Sicher investiert der Landkreis jedes Jahr viel Geld in den acht Städten und Gemeinden – zum Beispiel in die Sanierung der weiterführenden Schulen, Reparatur und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen oder ab kommendem Jahr in die Breitbandanbindung der Grundschulen. Und sicher – das räumen alle acht Bürgermeister ein – ist es erfreulich, dass der Landkreis seit 2018 die Hälfte seiner Überschüsse am Ende des Jahres an die Städte und Gemeinden zurückgibt.

Seit 2018 gilt der „Zukunftspakt“ Im Dezember 2017 hatten die acht Bürgermeister Frieslands für Riesen-Verdruss beim Landkreis gesorgt, als sie kritisierten, dass der Kreis-Haushalt und insbesondere die Kreisumlage „nicht ausgewogen“ seien. Angesichts des beim Landkreis für 2018 erwarteten Überschusses von 6,3 Millionen Euro hatten die Bürgermeister eine deutliche Senkung der Kreisumlage gefordert – um drei auf 49 Punkte. Tatsächlich wurde die Kreisumlage gesenkt – aber nur auf 50 Punkte: Und so hatten die Bürgermeister nachgelegt und „eine eindeutige Schieflage in der Finanzausstattung zwischen Landkreis sowie Städten und Gemeinden“ kritisiert. Nach weiteren Gesprächen hatten Landkreis, Städte und Gemeinden sich dann darauf geeinigt, dass der Landkreis ab 2018 seine Haushaltsüberschüsse zur Hälfte an die Städte und Gemeinden zurückzahlt. Das wurde im „Zukunftspakt“ festgeschrieben, den Landrat und die acht Bürgermeister unterzeichneten. Vereinbart ist darin, dass der Landkreis – nach Möglichkeit – die Städte und Gemeinden mit 4 Millionen Euro pro Jahr entlastet.

Aber: „Uns geht es um die Planungssicherheit“, sagt etwa Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers. Und auch Wangerlands Bürgermeister Björn Mühlena würde das Geld lieber gleich in den Gemeindehaushalt einplanen: „Dass Überschüsse am Jahresende ausgekehrt werden, ist zwar schön. Aber besser wäre, der Landkreis würde diese Mittel von vornherein gar nicht einsammeln.“ Denn das Geld fehlt im Wangerland und anderen Kommunen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen.

Mühlena zufolge muss allein die Gemeinde Wangerland im kommenden Jahr erneut 300 000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Und das, obwohl die Gemeinde einen immensen Sanierungsstau hat. Deshalb wurde gerade erst eine Steuererhöhung beschlossen: Die Grundsteuern für Landbesitz und Hauseigentümer und die Gewerbesteuer wurden auf 450 Punkte angehoben – damit ist das Wangerland vom Steuersatz her einer der Spitzenreiter. Die Mehreinnahmen von 700 000 Euro sollen in die Straßensanierung fließen.

Ähnlich die Situation in der Stadt Jever: 2018 waren die Steuern dort erhöht worden – und zwar um 40 auf 420 Punkte bei der Grundsteuer B (Grundstücke) und um 15 Punkte auf 395 bei der Gewerbesteuer. „Wir haben unglaubliche Brocken abzuarbeiten, aber der finanzielle Spielraum ist gering“, sagt Bürgermeister Albers. „Und deshalb ist die Debatte, wie die Lasten verteilt werden, wichtig.“ Zudem sei sie vom Gesetz auch so vorgegeben – die Schreiben oder öffentlichen Statements der Bürgermeister Frieslands sind damit auch gar kein Gemeckere, sondern in der Beratungsfolge genau so vorgesehen.

Die Bürgermeister sehen einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Haushalt des Landkreises und ihren eigenen Haushalten: Der Landkreis hat in seinem Ergebnishaushalt unterm Strich ein gewaltiges Plus stehen. Und damit finanziert er seine Investitionen – am Ende bleibt immer noch ein Plus.

Die Städte und Gemeinden dagegen haben in der Regel ein Minus unterm Ergebnishaushalt stehen oder, wenn sie gut dastehen, eine Null oder sogar einen kleinen sechsstelligen Überschuss.

Und trotzdem nehmen auch die Städte und Gemeinden Geld in die Hand für notwendige Investitionen – eben kein eigenes Geld, sondern geliehenes. Und damit werden Investitionen für sie teurer.