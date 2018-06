Friesland Auf Gewitter folgt Sonnenschein – und auf Streit in der kommunalen Familie Frieslands folgt die Versöhnung: Um zu dokumentieren, dass sie in der Sache gut zusammenarbeiten mit dem Ziel, die Städte und Gemeinden sowie Friesland voranzubringen, haben die sieben Bürgermeister, Wangerooges Allgemeine Vertreterin und Landrat Sven Ambrosy am Montag einen „Zukunftspakt Friesland“ unterzeichnet.

Zukunftspakt Der „Zukunftspakt Friesland“ definiert als Ziele von Städten, Gemeinden und Landkreis:

• Ausgleich der Ergebnishaushalte

• finanzieller Spielraum für Investitionen

• Schuldenabbau

• Verbesserung des Personennahverkehrs

• Straßensanierung

• finanzielle Unterstützung der Kinderbetreuung. Das Konzept soll das gemeinsame Denken und Handeln bestimmen.

Im Dezember hatten die Bürgermeister Stephan Eiklenborg (Sande), Gerd-Christian Wagner (Varel), Gerhard Böhling (Schortens), Björn Mühlena (Wangerland), Andreas Meinen (Bockhorn), Jan Edo Albers (Jever) und Heiner Lauxtermann (Zetel) dem Landkreis auf den Schlips getreten: „Wir sehen den Kreis-Haushalt und insbesondere die Kreisumlage als nicht ausgewogen an“, hatte Gerd-Christian Wagner (Varel) damals in Jever kritisiert: Angesichts des beim Landkreis für 2018 erwarteten Überschusses von 6,3 Millionen Euro hatten die Bürgermeister eine deutliche Senkung der Kreisumlage gefordert.

Tatsächlich wurde die Kreisumlage gesenkt – aber nur auf 50 Punkte: Und so hatten die Bürgermeister nachgelegt und „eine eindeutige Schieflage in der Finanzausstattung zwischen Landkreis sowie Städten und Gemeinden“ kritisiert.

Immerhin sind Kreistag und Landrat den Bürgermeistern in Sachen Kostenbeteiligung an der Kinderbetreuung entgegengekommen: Wie berichtet, will der Kreis seine Städte und Gemeinden künftig mit 1,6 Millionen Euro entlasten.

„Dass diese Verbesserung kommt und der Landkreis zur Einsicht gelangt ist, ist auch auf unsere Gespräche zurückzuführen“, sagte Gerd Böhling. Denn: „Wenn es einem gut geht, dem anderen aber noch besser, muss für gerechten Ausgleich gesorgt werden.“

Auch Stephan Eiklenborg sprach von notwendiger Deeskalation: „Natürlich gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen in der Sache, aber klar ist, dass keine Kommune allein in der Welt ist.“

Und deshalb, darin sind sich die Bürgermeister und der Landrat einig, ist die Unterzeichnung des Zukunftspakts ein wichtiges Signal: Er dokumentiert, dass Städte, Gemeinden und Landkreis gemeinsam daran arbeiten, dass es mit Friesland erfolgreich weitergeht.